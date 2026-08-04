Kirurg izveo zahvat 'nepoznat čovječanstvu' i pacijentu spojio pogrešne organe: Slučaj proglasili 'nespojivim sa životom'

Kirurg britanske Nacionalne zdravstvene službe, NHS-a, trajno je izbrisan iz liječničkog registra nakon što je tijekom hitne operacije crijeva spojio pogrešne organe i gotovo usmrtio pacijenta. Utvrđeno je da je dr. Yasser Adly Abdel Rahman izveo "potpuno nekonvencionalnu operaciju" zbog koje se sadržaj pacijentovih crijeva vraćao u želudac, ostavljajući ga u "nekontroliranim bolovima". Liječnički sud zaključio je da je Abdel Rahman počinio "veliku kiruršku pogrešku" kada je tanko crijevo pogrešno spojio sa želucem, zahvatom koji je ocijenjen kao "nespojiv sa životom". Zbog te pogreške sadržaj crijeva nije imao kamo otići osim vraćati se u želudac u krug. Tako je nastala zatvorena petlja, a pacijent tijekom tri tjedna nije imao stolicu. Unatoč tome što se pacijent žalio na sve jaču bol, Abdel Rahman rekao je njegovoj obitelji da je operacija bila uspješna. Pacijentu je život spašen tek kada je drugi kirurg izveo novu operaciju i ispravio pogrešku. Abdel Rahman nikada se nije ispričao niti priznao da je pogriješio, nego je tvrdio da se protiv njega vodi "lov na vještice".

Zbog teške profesionalne povrede sada je trajno izbrisan iz liječničkog registra, a njegova je pogreška ocijenjena kao "najgora moguća", piše The Independent. Pred Sudom za liječničku praksu izneseno je da je Abdel Rahman završio specijalizaciju iz kirurgije u Egiptu 1993. godine. U vrijeme neuspjele operacije radio je u bolnici Royal Oldham u širem području Manchestera kao konzultant opće i kolorektalne kirurgije. U toj je bolnici NHS-a radio kao privremeni liječnik tek nekoliko dana. Pacijenta, u postupku označenog samo kao Pacijent A, operirao je 25. kolovoza 2020. godine. Muškarac je imao tumor tankog crijeva i "perforiranu nekrotičnu vijugu tankog crijeva". Tijekom operacije, koja je trajala četiri sata, Abdel Rahman prerezao je tanko crijevo, ostavivši "dva kraja". U svojoj izjavi naveo je da su on i vaskularni kirurg odlučili spojiti crijevo sa želucem kako bi se "održao kontinuitet probavnog sustava i crijeva".

Nakon toga je, kako je tvrdio, proveden test kako bi se provjerilo postoje li "zapreke koje bi onemogućile kontinuitet probave i crijeva". Nakon operacije pacijent je osjećao sve jaču bol, sve dok nije postala "nekontrolirana". Povraćao je i uopće nije imao stolicu, što je upućivalo na to da "zahvat nije bio uspješan", naveo je sud. Jedna medicinska sestra zabilježila je da Abdel Rahman nije djelovao zabrinuto zbog činjenice da Pacijent A tri tjedna nije imao stolicu te da je njezine primjedbe odbacivao. Abdel Rahman je 11. rujna 2020. o zahvatu razgovarao s roditeljima Pacijenta A. Rekao im je da će ga poslati kući "odmah" čim mu se bol stavi pod kontrolu te da "svi znakovi upućuju" na to da će mu crijeva uskoro početi raditi. Anthony Rate, konzultant opće i kolorektalne kirurgije u istoj bolnici, preuzeo je skrb o pacijentu 15. rujna, nakon što su njegova obitelj i medicinske sestre izrazili zabrinutost.

Izveo je drugu hitnu operaciju, tijekom koje je otkriveno da je Abdel Rahman počinio ozbiljne kirurške pogreške. Konkretno, pogrešan dio tankog crijeva Pacijenta A spojio je sa želucem, zbog čega sadržaj crijeva nije imao kamo otići osim vraćati se u želudac u krug. Sud je čuo da je Abdel Rahman u probavnom sustavu pacijenta stvorio "zatvorenu petlju". Rate je uspio spasiti dio crijeva te je Pacijentu A napravio stomu, postupak pri kojem se odrezani kraj crijeva izvodi kroz otvor na koži. Stručni svjedok britanskog Općeg liječničkog vijeća, bivši konzultant opće i kolorektalne kirurgije Anthony Blower, rekao je da je operacija bila "iznimno teška" zbog prethodnog kirurškog zahvata na pacijentu i prisutnosti "golemog" tumora. Međutim, Abdel Rahman trebao je potražiti pomoć kolege ako je shvatio kakve bi poteškoće operacija mogla uključivati, rekao je Blower. Dodao je da je zahvat koji je izveo Abdel Rahman bio "na krajnjoj granici kirurške pogreške" te "najgore što jedan konzultant kirurg može učiniti".

Postupak koji je Abdel Rahman izveo "nije poznat čovječanstvu" i "izravno bi doveo do smrti pacijenta" da je ostao neispravljen, kazao je. – Zahvat dr. Abdel Rahmana u najboljem se slučaju može opisati kao bizaran. Bila je to potpuno nekonvencionalna operacija nespojiva sa životom. Pacijent A umro bi u razdoblju nakon operacije da nije intervenirao gospodin Rate – rekao je Blower. Dodao je i da je drugi dio tankog crijeva ostavljen ležati u trbušnoj šupljini, što je bilo "potpuno neprimjereno", "nekonvencionalno" i "iznimno pogrešno". – Ni u jednom trenutku nije razmotrio mogućnost da je tijekom operacije nešto pošlo po zlu – rekao je Blower. Zbog toga je kasnilo otkrivanje pogreške. Sud je čuo da je Abdel Rahman smatrao kako se protiv njega vodi "lov na vještice" te da bolnica Royal Oldham "upire prstom krivnje" u njega. Tvrdio je da je kao liječnik imao "30 godina besprijekornog rada, bez ijedne pritužbe, ikada". Sud je zaključio: "Nije vidio nikakav istodobni ni naknadni dokaz kajanja, empatije ili razumijevanja posljedica koje je događaj imao na Pacijenta A i njegovu obitelj. Nije bilo ni pokušaja isprike".

Utvrđeno je da je Abdel Rahman počinio kirurške pogreške te da je prije početka operacije trebao zatražiti pomoć kolege. Sud je također zaključio da nije reagirao na upozoravajuće znakove da zahvat nije bio uspješan, da je obitelji pacijenta pogrešno rekao kako je operacija uspjela te da nije ozbiljno razmotrio sumnje da postoji problem. Pred sudom je izneseno i da su mu u srpnju 2021. uvedena ograničenja u liječničkoj registraciji. Među ostalim, morao je obavijestiti Opće liječničko vijeće ako se prijavi za posao izvan Ujedinjenog Kraljevstva. Utvrđeno je da ta ograničenja nije poštovao kada je u veljači 2022. kao privremeni liječnik radio u klinici Affidea Express Care u Irskoj. Općem liječničkom vijeću lagao je i o datumu početka rada kada ih je obavijestio o novom radnom mjestu. Sud je zaključio da je zbog njegova neprimjerenog profesionalnog ponašanja ozbiljno narušena njegova sposobnost za obavljanje liječničke prakse te ga je izbrisao iz registra. Odmah mu je izrečena i mjera suspenzije za slučaj da odluči podnijeti žalbu na odluku suda.