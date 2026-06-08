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Dino Brumec
Autor
Dino Brumec

Hoće li nogomet povezati Trumpa s ostatkom svijeta? Nažalost, to je utopija

08.06.2026. u 23:09

Ovo Svjetsko prvenstvo dolazi 32 godine nakon 1994., prvog turnira koji je organizirao SAD. No to natjecanje i ovo dobrim se dijelom razlikuju zato što je svijet drukčiji, a moć Amerike otad je pala

Amerikanci i ostatak svijeta dobro se razumiju – zna se tko je šef (Washington), zna se tko bi htio biti šef (Peking, Moskva i Teheran), i zna se tko sluša šefa (svi ostali). Amerikanci se s planetom Zemljom razumiju i po pitanjima vojne snage, važnosti dolara u međunarodnoj ekonomiji, po udomaćenosti američkih filmova u gotovo svim drugim kulturama. No ako se u nečemu ne razumiju, to je – nogomet. Amerikancima, zemlji koja je jedan od organizatora Svjetskog prvenstva koje počinje za nekoliko dana, nogomet je još uvijek nejasan sport, a još im je manje jasno kako je točno on toliko globalno popularan.

Ključne riječi
Donald Trump Svjetsko nogometno prvenstvno

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