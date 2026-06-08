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Komentari
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POTPUNO IZGUBIO STRPLJENJE

Trump: Netanyahu, ti nemaš zadnju riječ u ratu. Zadnja je moja!

Autor
Hassan Haidar Diab
08.06.2026.
u 21:54

Hutisti su Izrael napali balističkim projektilima te najavili mogućnost zatvaranja tjesnaca Bab el-Mandeb za izraelske brodove i za one koji plove prema Izraelu

Samo tri dana prije početka Svjetskog prvenstva u nogometu svijet se nalazi pred scenarijem koji je donedavno djelovao nezamislivo. Dok se milijuni navijača pripremaju za najveći sportski događaj na planetu, na Bliskom istoku traje utrka s vremenom kako bi se spriječila nova eskalacija sukoba između Izraela i Irana. U središtu pozornosti nalazi se američki predsjednik Donald Trump, čovjek koji tvrdi da još uvijek drži ključeve mira i koji je, prema navodima iz Washingtona, izraelskom premijeru Benjaminu Netanyahuu poručio: "Nemaš zadnju riječ u ratu, zadnja riječ je moja."

Ključne riječi
rat Benjamin Netanyahu Trump SAD Izrael Iran

Komentara 4

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AL
alojzvodic
22:07 08.06.2026.

Trump je konačno pobijedio nekoga / nešto. Ako ustraje, bit će dovoljno za pobjedu na izborima. Davno sam rekao da će Iran i Amerika biti partneri. Amerika to može biti samo s onima koje ne brani.

ZO
zoranlelic
22:18 08.06.2026.

SAD i Izrael protiv svoje volje stvaraju super-Iran. Htjeli su obuzdati Iran, a probudili su silu koja sada u rukama drži rakete, Hormuz i cijenu svakog idućeg regionalnog rata. Iran dominira. Zemlja koja se godinama opisivala kao oprezna, opkoljena, sankcionirana i prisiljena na strpljivo preživljavanje sada ubrzano izlazi iz te faze. Iran je dugo gradio obrambenu arhitekturu, raspoređivao saveznike, razvijao raketni program, izbjegavao izravni veliki rat i čuvao sposobnost odgovora za trenutak u kojem će njegova poruka imati najveću težinu. Sada su Washington i Tel Aviv vlastitim djelovanjem otvorili prostor za taj novi Iran: samouvjereniji, tvrđi, potencijalno znatno bogatiji i vojno opasniji. Budući hegemon Bliskog istoka.

SL
slavenZadravec
22:17 08.06.2026.

Nitko to ne vjeruje. Trump će se vjerovatno opet predomisliti i predložiti nove carine / sankcije za EU, Kanadu, zaprijetiti južnoj Americi, dati potopiti nekoliko plovila navodnih krijumčara ... i možda pokrenuti izgradnju kopije Ovalnog ureda na svom imanju.

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