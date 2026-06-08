Trump: Netanyahu, ti nemaš zadnju riječ u ratu. Zadnja je moja!

Samo tri dana prije početka Svjetskog prvenstva u nogometu svijet se nalazi pred scenarijem koji je donedavno djelovao nezamislivo. Dok se milijuni navijača pripremaju za najveći sportski događaj na planetu, na Bliskom istoku traje utrka s vremenom kako bi se spriječila nova eskalacija sukoba između Izraela i Irana. U središtu pozornosti nalazi se američki predsjednik Donald Trump, čovjek koji tvrdi da još uvijek drži ključeve mira i koji je, prema navodima iz Washingtona, izraelskom premijeru Benjaminu Netanyahuu poručio: "Nemaš zadnju riječ u ratu, zadnja riječ je moja."