'Željezna dama' koja se Trumpu usudila reći 'ne' čuvarica je Grenlanda

Mette Frederiksen iz Socijaldemokratske stranke osvojila je svoj treći mandat na čelu danske vlade. Ako izdrži ovaj mandat do kraja, u što ne može biti siguran nitko danas, radilo se o bilo kojoj zemlji na svijetu, izjednačila bi se po broju godina na čelu vlade s Poulom Schlüterom, koji je tu dužnost obnašao od 1982. do 1993. godine. Iako je i on najodgovorniji posao koji postoji u nekoj zemlji obavljao u također turbulentnim vremenima koja su uključivala i raspad Jugoslavije, ipak bi se reklo kako je Mette Frederiksen u daleko delikatnijoj poziciji. Njoj, naime, prijeti i gubitak jednog dijela teritorija, Grenlanda, i to od donedavno najpouzdanijeg i najvjernijeg saveznika, Sjedinjenih Država.