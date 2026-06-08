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Danska premijerka Mette Frederiksen

'Željezna dama' koja se Trumpu usudila reći 'ne' čuvarica je Grenlanda

Autor
Zoran Vitas
08.06.2026.
u 18:41

Vlada koju vodi socijaldemokratkinja Mette Frederiksen već je predstavila plan kojim se dopušta deportacija stranaca koji su osuđeni na najmanje godinu dana zatvora za teška kaznena djela

Mette Frederiksen iz Socijaldemokratske stranke osvojila je svoj treći mandat na čelu danske vlade. Ako izdrži ovaj mandat do kraja, u što ne može biti siguran nitko danas, radilo se o bilo kojoj zemlji na svijetu, izjednačila bi se po broju godina na čelu vlade s Poulom Schlüterom, koji je tu dužnost obnašao od 1982. do 1993. godine. Iako je i on najodgovorniji posao koji postoji u nekoj zemlji obavljao u također turbulentnim vremenima koja su uključivala i raspad Jugoslavije, ipak bi se reklo kako je Mette Frederiksen u daleko delikatnijoj poziciji. Njoj, naime, prijeti i gubitak jednog dijela teritorija, Grenlanda, i to od donedavno najpouzdanijeg i najvjernijeg saveznika, Sjedinjenih Država.

Ključne riječi
Danska Donald Trump Grenland Mette Frederiksen

Komentara 2

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OS
Ostrež
18:56 08.06.2026.

Tek bumo vidli kaj bu se ta usudila ak bu Donald za prav krenul. U međuvremenu bolje bi joj bilo da se pozabavi sa vrijednim i kulturnim migrantima iz azije i afrike koji su joj zemlju preplavili

Avatar Miklos Grmojasz
Miklos Grmojasz
19:21 08.06.2026.

Danas Mette Frederiksen, sutra Zohran Al Mahmoudi. Hoćeš, nećeš, Amerika sigurno neće dopustiti ISIL uz svoje obale.

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