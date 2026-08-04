Uhićen afganistanski boksač zbog ubojstva Britanke u Ateni: Supruga policiji otkrila ključne detalje, poznati mogući motivi

Roditelji Amerikanke koja se udala za afganistanskog migranta, sada osumnjičenog za ubojstvo Britanke čije je tijelo pronađeno u kovčegu u Grčkoj, nikada nisu željeli da se njihova kći uda za njega, tvrdi bliska članica obitelji. Sharif Ahmadzai (26) uhićen je zbog ubojstva 38-godišnje humanitarne radnice Elisabeth-Jane Ross u Ateni. Ahmadzai, profesionalni boksač koji je 2016. čamcem stigao u Grčku, osumnjičen je da je ubio Ross, njezino tijelo stavio u kovčeg i ostavio ga u napuštenoj zgradi. Nakon što je stigao na grčki otok Lezbos, Ahmadzai je prešao na kršćanstvo, a 2023. oženio se 28-godišnjom američkom državljankom Alainom Hall. Ahmadzai i Hall, koja je odrasla u Ringgoldu u američkoj saveznoj državi Georgiji, oko 30 kilometara južno od Chattanooge u Tennesseeju, u Ateni su osnovali kršćansku službu za pomoć izbjeglicama te su poslije dobili dijete. Međutim, Alainina teta Leanne Hall kazala je da su njezin brat Thomas (65), pilot, i njegova supruga Susan (61) oduvijek imali ozbiljne sumnje u izbor supruga svoje kćeri.

– Nikada ga nisam upoznala, samo sam slušala o njemu. Ali mogu vam reći da moj brat i šogorica nikada nisu željeli da se njih dvoje vjenčaju – rekla je za Daily Mail. Grčke vlasti vjeruju da je navodnom ubojstvu prethodio sukob te razmatraju dva moguća motiva – pokušaj pljačke ili seksualni napad. – Vjerujemo da je došlo do sukoba. No je li do njega došlo zato što je Ross zatekla Afganistanca kako pretražuje njezine stvari i krade joj kreditne kartice ili je riječ o pokušaju seksualnog napada, odnosno tome da je Britanka odbila njegovo udvaranje? – rekao je jedan izvor. Tijelo Ross, poznate i kao Lisa, pronašao je beskućnik 18. srpnja u četvrti Kypseli u Ateni, tri dana nakon njezina nestanka. Ahmadzai je u ponedjeljak uhićen zbog njezine smrti. Uhićenje je uslijedilo nakon što se pojavila snimka nadzorne kamere na kojoj se navodno vidi kako iz stana u kojem je Ross boravila izlazi s kovčegom te ga ostavlja na mjestu na kojem su poslije pronađeni njezini posmrtni ostaci.

Na snimci se vidi kako boksač ide prema napuštenom parkiralištu noseći plavi ruksak. Oko 13 minuta poslije napušta zapušteni prostor bez torbi. Druge snimke koje je pribavila policija navodno ga prikazuju kako 15. srpnja navečer u automobilu u vlasništvu njegove supruge dolazi do stana u kojem je boravila Ross. Vjeruje se da su Ahmadzai i Hall poznavali Ross, koja je također bila kršćanska volonterka, preko svojeg humanitarnog rada. Imali su ključ stana u kojem je boravila jer je nekretnina pripadala njihovoj organizaciji Love Every Nation Athens, rekli su policijski izvori za Daily Mail. Policija je počela istraživati afganistanskog državljanina nakon što je, kako se navodi, njegova supruga 30. srpnja prijavila njegovo sumnjivo ponašanje. Ona se navodno probudila i ustanovila da ga nema u noći 15. srpnja, nakon čega je provjerila njihovu zajedničku lokaciju i vidjela da se nalazi u stanu Ross. Ahmadzai je policiji navodno rekao da je Ross već pronašao mrtvu u kupaonici. Navodno je priznao i da je njezinim bankovnim karticama podizao novac te koristio njezin telefon kako bi slao poruke rodbini i prijateljima, predstavljajući se kao ona. Njegova je supruga postala sumnjičava kada je objavljeno da je pronađeno tijelo Ross.

Napustila je obiteljski dom s njihovom bebom i smjestila se u hotel. Ahmadzai joj je dao 2550 eura i novi iPhone 17 Pro, no ona ih je odbila. Predala ih je policiji jer je vjerovala da su kupljeni novcem Ross. Detektivi su 1. kolovoza pretražili njihov obiteljski dom i pronašli crnu metalnu repliku pištolja nalik Glocku te crni nož vojnog izgleda, tvrde izvori. Ahmadzai je profesionalni boksač u superlakoj kategoriji. U Ateni je odradio dvije borbe, ostvarivši jednu pobjedu i jedan poraz. Njegova životna priča prikazana je u animiranom videu, a trebala bi biti opisana i u knjizi naslovljenoj "Od pakla do doma: Kako su gubitak, progonstvo i nada izgradili čovjeka kakav sam postao". Ahmadzai je napisao: "Bez obzira na to koliko je vaša priča mračna, na kraju tunela uvijek postoji svjetlo". Njegov otac bio je vojni zapovjednik koji je preživio šest pokušaja atentata talibana, prije nego što je ubijen u ponoćnoj zasjedi kada je Ahmadzai imao tri godine. Militanti su ga ustrijelili u glavu dok se vraćao kući nakon 18-satne smjene. Kada je Ahmadzai imao devet godina, talibani su oteli njegova starijeg brata Samuela, koji se nikada nije vratio. Njegova majka, sestra i mlađi brat poginuli su šest godina poslije u samoubilačkom napadu automobilom bombom, nakon čega je ostao siroče. Sam u Kabulu, Ahmadzai je iskoristio preostali obiteljski novac kako bi napustio Afganistan. Tijekom 45 dana pješice je prolazio kroz Pakistan, Iran i Tursku, na velikoj hladnoći.

Svjedočio je smrti migranta koji se smrznuo, a više je puta bio uhićen. U jednom slučaju policija u Iranu otvorila je vatru na skupinu migranata, pri čemu je ubijeno 26 ljudi. Nakon dolaska u Tursku tri je puta pokušao morem stići u Grčku. Čamci su mu potonuli tijekom prva dva pokušaja, dok je treći put uspio prijeći. Na Lezbos je stigao 2016., kada je imao 16 godina, te je smješten u kamp Moria. Ondje je sam naučio engleski jezik i počeo prevoditi za jednu humanitarnu organizaciju. Alainu, koja je te godine volontirala u centru, upoznao je ondje. Godinu dana poslije prešao je na kršćanstvo, a 2019. preselio se u Atenu. Ondje je počeo trenirati boks u parku, a poslije je pomagao u treniranju dječaka izbjeglica. Prema navodima iz njegove biografije, 2021. razvio je osjećaje prema Alaini, a godinu dana poslije zaprosio ju je. Njegova supruga ranije je govorila: – Vidjela sam njegov rast i njegovu ljubav prema Gospodinu i to mi je bilo toliko privlačno... – Oboje smo u vezu ušli s jasnom namjerom; imali smo istu želju – voljeti Gospodina i služiti ljudima... – Bilo je izazova i put definitivno nije bio lak, ali Gospodin je kroz sve ostao vjeran.

Here you see an Afghan man in Greece calmly moving a suitcase that contains the body of a woman. Do you know why he murdered her? Because he was afraid she was trying to convert his girlfriend to Christianity! This is not Greece. This is not Europe. #remigration pic.twitter.com/5bGsHAdIR3 — Rafail Kaliviotis (@rkaliviotis) August 3, 2026

Osnovali su Love Every Nation Athens, a nakon što su napokon prikupili potrebnu dokumentaciju, vjenčali su se 29. travnja 2023. godine. Ahmadzai je pet večeri tjedno organizirao besplatne boksačke treninge za maloljetnike, dok je par svaki tjedan izbjegličkim obiteljima dijelio pakete hrane i lijekove na recept. Organizirali su i događanja u zajednici, sportske aktivnosti i programe za mlade diljem Atene. Policijski izvori ranije su otkrili da je Ahmadzai, koji je prešao na kršćanstvo, svojoj supruzi rekao da se posvađao s Ross jer ga je pokušavala nagovoriti da se pridruži njezinoj "strožoj" kršćanskoj skupini. Uhićen je nedugo nakon što je mobitel Ross, koji je danima bio isključen, početkom ovog tjedna iznenada uključen. Policija ga je odmah locirala u jednoj kući u Ateni u kojoj je Ahmadzai boravio. Njegova je supruga tijekom ispitivanja rekla policiji da su ranije boravili u Arachovi, planinskom selu udaljenom oko dva sata od Atene, te da se ondje zabrinula kada je njezin suprug nestao.

Korištenjem zajedničke aplikacije za praćenje lokacije vidjela je da se nalazi u stanu u Ulici Rethymnou, u kojem je boravila Ross i gdje je, kako se vjeruje, ubijena. – Žena nam je rekla da joj se suprug povjerio da je bio ljutit na Britanku. Pokušavala je vjerski utjecati na njega i to mu je postalo previše – otkrio je policijski izvor. Ross, koja je bila iz Edinburgha, tijekom proteklih sedam godina redovito je posjećivala Grčku i volontirala za nevladine organizacije koje pomažu izbjeglicama, beskućnicima i drugim ranjivim skupinama. Tijekom boravaka u Grčkoj ranije je volontirala za organizaciju One Heart, specijaliziranu za pružanje medicinske pomoći izbjeglicama, osobito onima iz Afganistana i Irana. U Atenu je stigla 26. lipnja i isprva boravila kod grčkih prijatelja u četvrti Keratsini, u blizini glavne državne luke. Policija je potvrdila da se 2. srpnja preselila u Ulicu Rethymnou u središtu Atene te volontirala za kršćansku nevladinu organizaciju koja radi s izbjeglicama i drugim ranjivim skupinama. Snimke nadzornih kamera koje je prikupila policija prikazuju Afganistanca kako 16. srpnja navečer automobilom dolazi do stana Ross u prizemlju.

Oko 22 sata kamere su ga snimile kako nosi kovčeg ulicom u kojoj se nalazi napušteno parkiralište. Trinaest minuta poslije vidi se kako bez kovčega odlazi s tog mjesta. Posljednji potvrđeni znak da je Ross bila živa zabilježen je 15. srpnja u 21.41, kada je nazvala blisku prijateljicu. Nakon toga njezini prijatelji i rodbina nastavili su dobivati poruke s njezina telefona, no posumnjali su da nisu autentične zbog načina na koji su bile napisane. U porukama je također govorila da nekamo odlazi i da želi biti sama, što im se učinilo neuobičajenim za nju. Ahmadzai bi se u srijedu trebao pojaviti pred istražnim sucem u Ateni.