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VIŠE OD 40 STUPNJEVA U AUSTRIJI

Srušili su temperaturni rekord: 'Nitko ne želi sjesti za stol. Jedino što želimo je zabarikadirati se kod kuće'

Österreichische Unwetterzentrale
VL
Autor
Bernard Čavar/Hina
04.08.2026.
u 16:50
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Austrija je već prošla kroz izuzetno vruć i suh srpanj s nezabilježenim valovima topline, sušom i manjkom padalina

Austrija je oborila svoj temperaturni rekord s 40,8°C izmjerenih na postaji Beč-Stammersdorf, objavila je u utorak meteorološka služba GeoSphere Austria. Prethodni od 40,5°C izmjeren je 8. kolovoza 2013. na postaji Bad Deutsch-Altenburg na istoku zemlje. Austrija je već prošla kroz izuzetno vruć i suh srpanj s nezabilježenim valovima topline, sušom i manjkom padalina koji je na nekim mjestima iznosio 90%, prema GeoSphere Austria.

Zrenje marelica počelo je otprilike dvadeset dana ranije nego što je prosjek u razdoblju 1961.-1991., što pokazuje utjecaj globalnog zatopljenja na vegetacijske cikluse. "Ovo vrijeme je katastrofa", rekao je za AFP Nasir Dis, 60-godišnji ugostitelj iz Beča. "Nitko ne želi sjesti za stol. Jedino što želimo je zabarikadirati se kod kuće."

Austrija je ovog ljeta također imala najduži toplinski val ikad zabilježen u mjesecu lipnju, s rekordima koji su u prosjeku nadmašili prethodne za 1,4°C.

Ključne riječi
ekstremne vrućine toplinski val Austrija

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