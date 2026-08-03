Nuklearku Krško spašavaju rashladni tornjevi, ali bliži se trenutak kada će morati biti ugašena

Europa je ovih dana ponovno suočena s dramatičnim posljedicama klimatskih promjena. Riječ je o lančanim posljedicama koje imaju dalekosežne učinke na gotovo sve sfere života, pa i živote ljudi i njihovo zdravlje, proizvodeći katastrofalne suše i požare, dovodeći do kolapsa energetskih sustava, što dramatično ugrožava ekonomije pogođenih zemalja. Primjer takvog multipliciranja kriza je sadašnji vodostaj Dunava, žile kucavice srednje i jugoistočne Europe, koji nezaustavljivo pada, što ima dalekosežne i donedavno nezamislive posljedice za cijelu Europu.
ŽIVI PUNIM PLUĆIMA
FOTO Detalji iz ljubavnog života omiljene voditeljice Dnevnika: Bila je u braku s ruskim odvjetnikom, a danas je u drugoj vezi
Video sadržaj
NIZAK VODOSTAJ
FOTO Sava kod Slavonskog Broda nadomak povijesnog minimuma: Rekord iz 2003. sve je bliže
LJETNE RADOSTI
FOTO Poznata HRT-ovka u 53. godini pokazala savršenu figuru na kojoj bi joj pozavidjele i znatno mlađe
može vas skupo stajati
Sirovo meso nikad ne držite na ovoj polici hladnjaka: Pridržavajte se ovog zlatnog pravila
JESTE LI ZNALI?