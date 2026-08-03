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DRAMATIČNO NISKI VODOSTAJI

Nuklearku Krško spašavaju rashladni tornjevi, ali bliži se trenutak kada će morati biti ugašena

Autor
Denis Romac
03.08.2026.
u 21:30
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Dramatičan pad vodostaja Dunava zbog ekstremne suše prerasta u ozbiljnu višedimenzionalnu krizu

Europa je ovih dana ponovno suočena s dramatičnim posljedicama klimatskih promjena. Riječ je o lančanim posljedicama koje imaju dalekosežne učinke na gotovo sve sfere života, pa i živote ljudi i njihovo zdravlje, proizvodeći katastrofalne suše i požare, dovodeći do kolapsa energetskih sustava, što dramatično ugrožava ekonomije pogođenih zemalja. Primjer takvog multipliciranja kriza je sadašnji vodostaj Dunava, žile kucavice srednje i jugoistočne Europe, koji nezaustavljivo pada, što ima dalekosežne i donedavno nezamislive posljedice za cijelu Europu.

Ključne riječi
dunav Drava vodostaj

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