Pronađeno tijelo supruga talijanske ministrice: Više od mjesec dana tražili su ga u mutnom jezeru

Više od mjesec dana nakon nestanka pronađeno je tijelo 84-godišnjeg Luigija Cavallarija, supruga talijanske ministrice za obitelj Eugenije Roccelle. Njegovi posmrtni ostaci pronađeni su u jezeru Vico u pokrajini Viterbo, gdje je nestao krajem lipnja tijekom kupanja. Kako piše Corriere della Sera, Cavallari je nestao 27. lipnja nakon što je skočio u jezero. Tijelo su u utorak pronašli policijski ronioci koji su više od mjesec dana pretraživali područje. Nakon izvlačenja na obalu slijedi službena identifikacija, dok je državno odvjetništvo u Viterbu naložilo obdukciju kako bi se utvrdio točan uzrok smrti.

Potraga za 84-godišnjakom bila je iznimno zahtjevna. U akciji su sudjelovali stručnjaci iz cijele Italije, koristeći sonar i podvodne robote zbog izrazito slabe vidljivosti u jezeru. Dno prekriveno gustim muljem i algama dodatno je otežavalo rad spasilačkih ekipa, zbog čega potraga nije davala rezultate više od mjesec dana.

Prema pisanju Corriere della Sera, tragedija se dogodila tijekom boravka bračnog para u njihovoj obiteljskoj kući uz jezero Vico. Nakon što je skočio u vodu, Cavallari je nakratko izronio te se požalio da se ne osjeća dobro. – Ne osjećam se dobro – navodno je rekao neposredno prije nego što je ponovno nestao ispod površine jezera. Alarm je odmah podignula njegova supruga, ministrica Eugenia Roccella, koja je pozvala hitne službe čim je shvatila da se njezin suprug nije vratio na površinu.

Bračni par u ožujku ove godine proslavio je 50 godina braka. Cavallari je bio inženjer, sveučilišni profesor i akademik, a u javnosti se rijetko pojavljivao, uglavnom na službenim događanjima uz suprugu. Imaju dvoje djece, a obitelj je svoj privatni život godinama držala podalje od očiju javnosti. Nekoliko dana nakon njegova nestanka ministrica Roccella na društvenim je mrežama zahvalila svima koji su joj uputili riječi podrške tijekom potrage. "Želim zahvaliti svima koji su mi na različite načine tijekom ovih teških dana iskazali podršku. Val suosjećanja koji me u ovom za mene tako tragičnom i bolnom trenutku duboko dirnuo pomaže mi da nastavim dalje. Hvala", poručila je tada.