Vođa moćnog kartela uhićen zbog ubojstva influencerice: Naredio je likvidaciju jer je prekinula s njegovim sinom?

Uhićen je vođa meksičkog kartela, kojeg se sumnjiči da je naredio ubojstvo influencerice tijekom prijenosa uživo na TikToku jer je prekinula vezu s njegovim sinom. Ramón Ángel Álvarez Ayala, visokopozicionirani član Kartela Jalisco nove generacije, uhićen je u četvrtak u središtu grada Atotonilco el Alto u saveznoj državi Jalisco, izvijestio je meksički portal Excelsior. Za njim se tragalo i zbog ubojstva Carlosa Manza, gradonačelnika Uruapana, koji je ubijen tijekom proslave Dana mrtvih u studenome 2025. godine. Influencerica Valeria Márquez ubijena je u svibnju 2025. u svojem kozmetičkom salonu u Jaliscu, nakon što je naoružani muškarac upao u prostor i pucao joj u prsa i glavu. Márquez je u tom trenutku uživo prenosila sadržaj desecima tisuća pratitelja. Na snimci se čuje kako napadač izvan kadra pita zove li se Valeria. Tijelo 23-godišnjakinje potom se srušilo na stol, nakon čega je jedna žena pritrčala i prekinula prijenos.

Álvarez Ayala navodno je organizirao njezino ubojstvo nakon što ga je nazvao sin Francisco Álvarez, koji je prije bio u vezi s influencericom, rekao je Omar García Harfuch, meksički ministar sigurnosti i zaštite građana. – On joj je u više navrata prijetio i sve upućuje na to, a to će se i dokazati, da je sin zatražio od svojeg oca da izvrši femicid – rekao je Harfuch. Policija još nije uhitila Francisca Álvareza ni napadača koji je izveo ubojstvo, piše NY Post. Samo nekoliko sati prije smrti Márquez je na Instagram Storyju objavila selfie iz salona. Gradonačelnik Manzo (40) ubijen je pred šokiranim građanima tijekom proslave Dana mrtvih u studenome 2025., samo mjesec dana nakon što je pozvao na uporabu "sirove sile" protiv narkokartela. – Ne želim biti samo još jedan ubijeni gradonačelnik – rekao je tada, javno prozivajući kriminalne skupine.

– Ali važno je ne dopustiti da nas strah kontrolira. Sedamnaestogodišnji napadač Victor Manuel Ubaldo pucao je u političara, no Álvarez Ayala bio je "mozak kukavičkog ubojstva", rekao je García Harfuch. Vlasti su u vezi s ubojstvom gradonačelnika dosad uhitile 31 osobu. Álvarez Ayala, poznat pod nadimkom "R1", smješten je u zatvor Altiplano s najvišim stupnjem sigurnosti, udaljen oko 90 kilometara od Ciudad de Méxica. Iz istog je zatvora 11. srpnja 2015. pobjegao Joaquín "El Chapo" Guzmán. Vođa kartela u međuvremenu je optužen za posjedovanje metamfetamina namijenjenog preprodaji, nedopušteno nošenje vatrenog oružja i posjedovanje streljiva koje je rezervirano za meksičku vojsku.

– El R-1 identificiran je kao glavni vođa skupine Los Rs, jedne od najnasilnijih kriminalnih ćelija povezanih s Kartelom Jalisco nove generacije, koja djeluje u gradovima Apatzingán, Uruapan i Morelia u saveznoj državi Michoacán, kao i u Jaliscu – objavio je García Harfuch na X-u. Američko Ministarstvo financija opisalo je Kartel Jalisco nove generacije kao "jedan od najmoćnijih kartela na svijetu", a u srpnju je sankcionirano više od 50 meksičkih pojedinaca i skupina povezanih s tom organizacijom. Američki predsjednik Donald Trump obećao je uništiti kartele diljem zapadne hemisfere.