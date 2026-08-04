Tragedija u Velikoj Gorici: Preminuo maloljetnik koji je teško stradao na električnom romobilu

Maloljetnik koji je teško ozlijeđen u prometnoj nesreći električnim romobilom u Velikoj Gorici preminuo je od posljedica zadobivenih ozljeda. Kako je izvijestila Policijska uprava zagrebačka, dječak je preminuo u ponedjeljak u Kliničkom bolničkom centru Zagreb.

Nesreća se dogodila u petak, 31. srpnja, oko 22 sata u Ulici Gudci. Prema rezultatima policijskog očevida, maloljetnik je upravljao električnim romobilom marke Kukirin, a s njim se vozio još jedan maloljetnik kao putnik. Obojica su u trenutku nesreće bila bez zaštitnih kaciga.

Policija je utvrdila da vozač prilikom vožnje nije prilagodio brzinu uvjetima na cesti. Dolaskom do kućnog broja 35 izgubio je nadzor nad romobilom, nakon čega su on i putnik pali na kolnik. Obojica maloljetnika zadobila su ozljede te su nakon nesreće prevezeni na liječenje. Unatoč naporima liječnika, vozač romobila podlegao je teškim ozljedama nekoliko dana nakon nesreće, dok okolnosti nesreće i dalje utvrđuje policija.