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LIJEČNICI MU SE BORILI ZA ŽIVOT

Tragedija u Velikoj Gorici: Preminuo maloljetnik koji je teško stradao na električnom romobilu

Zagreb: Električni romobil je prijevozno sredstvo kojeg vole djeca i odrasli
Igor Soban/PIXSELL, ilustracija
VL
Autor
Večernji.hr
04.08.2026.
u 15:22
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Policija je utvrdila da vozač prilikom vožnje nije prilagodio brzinu uvjetima na cesti

Maloljetnik koji je teško ozlijeđen u prometnoj nesreći električnim romobilom u Velikoj Gorici preminuo je od posljedica zadobivenih ozljeda. Kako je izvijestila Policijska uprava zagrebačka, dječak je preminuo u ponedjeljak u Kliničkom bolničkom centru Zagreb.

Nesreća se dogodila u petak, 31. srpnja, oko 22 sata u Ulici Gudci. Prema rezultatima policijskog očevida, maloljetnik je upravljao električnim romobilom marke Kukirin, a s njim se vozio još jedan maloljetnik kao putnik. Obojica su u trenutku nesreće bila bez zaštitnih kaciga.

Policija je utvrdila da vozač prilikom vožnje nije prilagodio brzinu uvjetima na cesti. Dolaskom do kućnog broja 35 izgubio je nadzor nad romobilom, nakon čega su on i putnik pali na kolnik. Obojica maloljetnika zadobila su ozljede te su nakon nesreće prevezeni na liječenje. Unatoč naporima liječnika, vozač romobila podlegao je teškim ozljedama nekoliko dana nakon nesreće, dok okolnosti nesreće i dalje utvrđuje policija.

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Ključne riječi
romobil policija Zagreb tragedija

Komentara 5

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KA
Karok
15:48 04.08.2026.

To nije pad sa bicikla to je pad sa motocikla. Roditelji !

CO
CommonSense
15:52 04.08.2026.

Žalosno. Gine nam mladost jer su roditelji majmuni a policija na cesti samo davna prošlost. Dok roditelji neće odgovarati kazneno s +1.000€ za vožnju bez kacige ili troduplo za prepravke na el.romobilima a policija ne krene redovno radit svoj posaoo (svaki dan- cijeli dan) a ne 30min akcije - punit će se bolnice i osmrtnice s mladima

Avatar anlaser
anlaser
15:58 04.08.2026.

Isključiva krivica roditelja .Gdje su nestali policajci "cipelići" , kvartovski policajci ...? Ne sjećam se kada sam posljednji puta vidio patrolu policajca na ulici (samo kada počinje škola ) ?

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