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NEMA IZVJEŠĆA O ŠTETI

Kosi toranj ostao neoštećen nakon potresa u blizini Pise

Serie A - Pisa SC v Inter Milan
CLAUDIA GRECO/REUTERS
VL
Autor
Laura Bonetti/Hina
04.08.2026.
u 15:07
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Nakon potresa, koji se dogodio oko 10.15 sati, upućeno je nekoliko stotina poziva na broj hitne službe 112. Za sada nema izvješća o ozlijeđenima i šteti.

Područje oko središnjeg talijanskog grada Pise pogodio je potres. Gradske vlasti priopćile su u utorak da je mnogo ljudi u strahu od veće štete istrčalo na ulice.

Nakon potresa, koji se dogodio oko 10.15 sati, upućeno je nekoliko stotina poziva na broj hitne službe 112. Za sada nema izvješća o ozlijeđenima i šteti.

Talijanski Nacionalni institut za geofiziku i vulkanologiju (INGV) objavio je da je potres imao magnitudu 4,3. Epicentar se nalazio oko sedam kilometara od Pise, na dubini od osam kilometara. Pisa je u svijetu poznata po Kosom tornju, koji je visok više od 50 metara. Prva izvješća vlasti pokazala su da nije oštećen te je i dalje otvoren za posjetitelje.

Italija se nalazi na granici između Afričke i Euroazijske tektonske ploče stoga je cijela zemlja redovito pogođena podrhtavanjima tla. Prošlog vikenda snažan potres pogodio je južnotalijanski grad Napulj, najjači u posljednja četiri desetljeća. U potresu magnitude 4,7 ozlijeđeno je 26 ljudi.

U Napulju je u utorak održan prosvjedni marš na kojem su stanovnici od države tražili bolju zaštitu od potresa. Na transparentima su se mogli vidjeti slogani poput "Sram vas bilo".

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Ključne riječi
PISA Italija potres

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