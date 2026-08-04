Brod pun migranata zapalio se usred La Manchea: U velikoj akciji spašeno 157 ljudi

Više od 150 migranata spašeno je nakon što se u utorak ujutro zapalio brod kojim su pokušavali prijeći La Manche, priopćile su francuske vlasti. Brod je plovio prema Ujedinjenom Kraljevstvu kada mu se zapalio motor, objavila je francuska Pomorska prefektura La Manchea i Sjevernog mora. Spašeno je ukupno 157 ljudi, koji su prevezeni u luku Boulogne-sur-Mer. Prema dosad dostupnim informacijama, nitko nije ozlijeđen niti je poginuo. Incident se dogodio samo dan nakon što je britanski premijer Andy Burnham poručio da će njegova vlada biti "neumoljiva" u nastojanjima da smanji broj ljudi koji malim brodovima dolaze u Ujedinjeno Kraljevstvo, piše BBC. Prema navodima francuskih vlasti, brod je isplovio iz Francuske u ponedjeljak navečer. – Tijekom noći pet osoba s plovila zatražilo je spašavanje, dok su ostali putnici odbili pomoć koju su im ponudili francuski patrolni brodovi – priopćila je Pomorska prefektura.

– Odlučni u namjeri da stignu u Ujedinjeno Kraljevstvo, migranti koji La Manche prelaze malim čamcima odbijaju pomoć francuskih hitnih službi te je prihvaćaju samo u krajnje opasnim situacijama – navodi se u priopćenju. Zbog "strukturne krhkosti" plovila koji se upotrebljavaju za prelazak La Manchea, francuske službe u toj fazi nisu pokušavale dodatno intervenirati. Međutim, u utorak ujutro zapalio se motor, nakon čega je "cjelovitost plovila počela vrlo brzo propadati". Na mjesto događaja upućeni su spasilački brodovi iz Francuske i Ujedinjenog Kraljevstva, među kojima čamac britanske Kraljevske nacionalne institucije za spašavanje na moru iz Eastbournea te plovila britanske granične službe BSC Contender i BSC Courageous. Dva francuska broda spasila su 103 migranta, dok su britanska plovila preuzela još 54 osobe.

Svi su prevezeni u Boulogne-sur-Mer radi pregleda i pružanja pomoći. Njihov dolazak u luku očekivao se u utorak oko 12.30 sati po lokalnom vremenu. Glasnogovornik britanske vlade rekao je da je Zapovjedništvo za sigurnost granica ujutro obaviješteno o incidentu u La Mancheu, koji se odnosio na mali migrantski brod u nevolji u francuskim vodama. Potvrdio je da su britanska plovila sudjelovala u akciji te da zasad nema prijavljenih smrtnih slučajeva. Dodao je da ovaj incident "pokazuje strašne opasnosti prelaska malim brodovima". – Nastavljamo neumorno surađivati s Francuskom i našim partnerima u inozemstvu kako bismo spriječili ova opasna putovanja – poručio je. Britanska obalna straža ranije je priopćila: "Plovilo se jutros zapalilo u francuskom području traganja i spašavanja. Britanska plovila i čamac za spašavanje sudjeluju u akciji". Čelnik stranke Reform UK Nigel Farage objavio je na X-u: "Moramo tome stati na kraj. Naš će plan spašavati živote".

Njegova je stranka početkom tjedna objavila da bi, u slučaju dolaska na vlast, rasporedila ratnu mornaricu kako bi odvraćala pokušaje prelaska La Manchea. Političke rasprave o britanskoj politici prema nezakonitim migracijama ponovno su se rasplamsale nakon što su deseci tisuća migranata u četvrtak doplivali do španjolske enklave Ceute. Konzervativci tvrde da laburistička vlada nije ispunila svoja obećanja u vezi s migracijama, dok Liberalni demokrati poručuju da bi vlada trebala uložiti više napora u poboljšanje odnosa s Europom i smanjenje broja neriješenih zahtjeva za azil. Broj migranata koji su malim plovilima stigli u Ujedinjeno Kraljevstvo otkako je Burnham prije dva tjedna postao premijer u subotu je premašio 2000. Prošla srijeda bila je najprometniji dan za prelaske od početka godine, s ukupno 752 migranta koja su stigla u Ujedinjeno Kraljevstvo.

Najviše ljudi pokušava prijeći La Manche tijekom ljeta, kada su vremenski uvjeti povoljniji. Taj je način prelaska postao i najčešći način na koji se otkrivaju osobe koje nezakonito ulaze u Ujedinjeno Kraljevstvo. Podaci britanskog Ministarstva unutarnjih poslova pokazuju da je broj prelazaka od početka godine oko 43 posto manji nego u istom razdoblju lani. Broj dolazaka dosegnuo je vrhunac 2022. godine i od tada je u padu. Tijekom posjeta Doveru u ponedjeljak Burnham je rekao da je postignut napredak u smanjenju broja ljudi koji malim plovilima dolaze u Ujedinjeno Kraljevstvo. Premijer je kazao da "ljudi žele vidjeti da se taj problem rješava". Dodao je da je broj službenika koji se bore protiv krijumčarskih mreža udvostručen s obje strane La Manchea, ali da istodobno treba izgraditi "sustav koji ljudima nudi sigurne rute".

Ujedinjeno Kraljevstvo i Francuska u travnju su postigli sporazum vrijedan 662 milijuna funti, odnosno 773 milijuna eura, s ciljem sprečavanja nezakonitih prelazaka La Manchea. Trogodišnji sporazum uključuje planove za raspoređivanje francuskih policajaca obučenih za suzbijanje nereda na plažama, kako bi se nosili s nasiljem i "neprijateljski raspoloženim skupinama". Francuska bi također trebala uložiti milijune funti u dronove i dva helikoptera, kao dio sustava za presretanje krijumčara ljudi i nezakonitih migranata. Britanski ministri također su najavili da bi se nakon godinu dana oko 100 milijuna funti moglo preusmjeriti ili povući ako ne bude spriječen dovoljan broj prelazaka. Vlada, međutim, nije objavila koje bi točno ciljeve Francuska morala ispuniti.