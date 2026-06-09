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OPET JE UKRAO SHOW

VIDEO Snimka Donalda Trumpa iz Madison Square Gardena postala je apsolutni hit, odmah je jasno i zašto

FILE PHOTO: U.S. President Trump attends Game 3 of the NBA Finals in New York
NATHAN HOWARD/REUTERS
VL
Autor
vecernji.hr
09.06.2026.
u 08:32

Dolazak američkog predsjednika Donalda Trumpa na treću utakmicu finalne serije NBA lige zasjenio je sportski spektakl, a njegov posjet ostat će upamćen po scenama koje su preplavile internet

Prvi posjet aktualnog američkog predsjednika jednoj utakmici NBA finala pretvorio se u spektakl kakvom se vjerojatno nije nadao. Usred izvođenja nacionalne himne, dok su dvoranom odjekivali povici "U-S-A!", režiser prijenosa je na velikom ekranu prikazao Donalda Trumpa. Stojeći u svojoj luksuznoj loži iza neprobojnog stakla, predsjednik je salutirao, no entuzijazam publike brzo je prerastao u gromoglasno negodovanje. Zvižduci su bili toliko snažni da su nadjačali glazbu, a prestali su tek kada je kamera prešla na igrače Knicksa. Trump, koji je stigao kao gost vlasnika Knicksa Jamesa Dolana, na sve je reagirao s podrugljivim osmijehom, no prizor je jasno pokazao raspoloženje Njujorčana prema svom sugrađaninu.

Iako je kasnije novinarima tvrdio kako smatra da je "većinom bio pozdravljen pljeskom" i da je atmosfera bila "vrlo entuzijastična", stvarnost u dvorani bila je dijametralno suprotna. Njegov dolazak izazvao je i logistički kaos. Grad je bio pod opsadom, s golemim sigurnosnim perimetrom oko Madison Square Gardena koji je policija nazvala "zamrznutom zonom". Navijači su se morali probijati kroz ograde i kontrole nalik onima u zračnim lukama, a popularno okupljanje ispred dvorane, svojevrsni simbol ovogodišnjeg doigravanja, moralo je biti otkazano. "Ovo izgleda kao zatvor", komentirala je jedna navijačica, dok su se čak i igrači žalili na neugodnosti, opisujući da ih agenti Tajne službe pretresaju kao da prolaze kroz aerodromsku sigurnosnu provjeru.

No, zvižduci nisu bili jedini razlog zašto je Trump postao viralna senzacija. Tijekom prijenosa pojavile su se i snimke na kojima se činilo kao da je predsjednik nakratko zaspao, što je izazvalo lavinu komentara i šala na društvenim mrežama. Cijela situacija dodatno je naglasila njegov turbulentan odnos s NBA ligom, koji je obilježen javnim svađama s najvećim zvijezdama poput LeBrona Jamesa i Stephena Curryja tijekom njegova prvog mandata, kao i kritikama na račun igrača zbog njihovog političkog aktivizma.

Kao da sve to nije bilo dovoljno, večer je za New York završila potpunim razočaranjem. Knicksi su na parketu doživjeli svoj prvi poraz nakon povijesnog niza od 13 uzastopnih pobjeda u doigravanju. San Antonio Spursi, predvođeni fenomenalnim Victorom Wembanyamom koji je postigao 32 poena, slavili su s 115-111 i tako utišali uzavrelu dvoranu. Bio je to bolan poraz koji je seriju, za koju su mnogi mislili da će biti laka šetnja za Knickse, pretvorio u pravu dramu. Večer je počela zvižducima predsjedniku, a završila mukom zbog poraza, ostavljajući navijačima gorak okus u ustima.
Ključne riječi
nba Madison Square Garden Donald Trump

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