Vojno-redarstvena operacija Oluja, kojom je u kolovozu 1995. završen rat u Hrvatskoj, slomljen projekt Velike Srbije na ovim prostorima i uspostavljen ustavnopravni poredak na dotad okupiranim hrvatskim područjima, i dalje je predmetom dubokih političkih i historiografskih prijepora. Već više od tri desetljeća vodi se intenzivan rat interpretacija. U Hrvatskoj je Oluja simbol pobjede i slobode, a u srpskom javnom i političkom prostoru dominira narativ koji tu operaciju promatra kao izoliran događaj.
U tom se narativu sustavno prešućuje sve ono što je Oluji prethodilo – od balvan-revolucije 1990., agresije i etničkog čišćenja nesrpskog stanovništva, razaranja gradova, pa sve do srpskog odbijanja svih mirovnih inicijativa međunarodne zajednice. Sustavnim prešućivanjem uzroka i zamjenom teza u srpskoj se javnosti stvara dojam da je najveća i jedina tragedija toga rata egzodus srpskoga stanovništva u kolovozu 1995. godine. O tome zašto se pokušavaju izbrisati povijesni uzroci i nametnuti selektivna krivnja razgovaramo s dr. sc. Davorom Marijanom, povjesničarom iz Hrvatskog instituta za povijest i autorom kapitalnih djela o Domovinskom ratu i o Hrvatskoj u 1980-im godinama.
Kad su Srbi odbili Plan Z-4, Hrvatska je imala samo dvije mogućnosti: Prihvatiti da RSK postane država ili to spriječiti
General Bobetko zapovjedio je Zbornom području Split i Specijalnoj policiji napad na Knin već 29. lipnja 1995. Te je zapovijedi Tuđman stornirao jer 'nisu u skladu sa smjernicama za provedbu državne politike'. Tada stvarno nije bilo vrijeme za Oluju
Komentara 17
Ima puno zaslužnih osoba , ali daleko naj zaslužniji od svih je Tuđman !
Ne mogu si zamisliti na kaj bi nam danas zemlja ličila da je prošao taj z4 plan i da žgadiju nismo otepli u Oluji
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Franjo je bio pravi hrvatski komunista i da je barem bilo mnogo takvih a danas se rugaju sa cojekom koji je bio strateg,domoljub i stvoritelj domovine Hrvatske.