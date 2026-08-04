Kad su Srbi odbili Plan Z-4, Hrvatska je imala samo dvije mogućnosti: Prihvatiti da RSK postane država ili to spriječiti

Vojno-redarstvena operacija Oluja, kojom je u kolovozu 1995. završen rat u Hrvatskoj, slomljen projekt Velike Srbije na ovim prostorima i uspostavljen ustavnopravni poredak na dotad okupiranim hrvatskim područjima, i dalje je predmetom dubokih političkih i historiografskih prijepora. Već više od tri desetljeća vodi se intenzivan rat interpretacija. U Hrvatskoj je Oluja simbol pobjede i slobode, a u srpskom javnom i političkom prostoru dominira narativ koji tu operaciju promatra kao izoliran događaj.



U tom se narativu sustavno prešućuje sve ono što je Oluji prethodilo – od balvan-revolucije 1990., agresije i etničkog čišćenja nesrpskog stanovništva, razaranja gradova, pa sve do srpskog odbijanja svih mirovnih inicijativa međunarodne zajednice. Sustavnim prešućivanjem uzroka i zamjenom teza u srpskoj se javnosti stvara dojam da je najveća i jedina tragedija toga rata egzodus srpskoga stanovništva u kolovozu 1995. godine. O tome zašto se pokušavaju izbrisati povijesni uzroci i nametnuti selektivna krivnja razgovaramo s dr. sc. Davorom Marijanom, povjesničarom iz Hrvatskog instituta za povijest i autorom kapitalnih djela o Domovinskom ratu i o Hrvatskoj u 1980-im godinama.