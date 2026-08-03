Frakcije unutar ruske elite pripremaju se najgore: 'Postoji velika vjerojatnost da će režim pasti'

Vladimir Putin suočava se s rastućim unutarnjim pritiskom dok ruske elite, uključujući vrhunskog bankara Germana Grefa i oligarha Andreja Melničenka, izražavaju nezadovoljstvo zbog neuspjelog rata i ekonomske propasti uzrokovane ukrajinskim napadima dronovima. Izvješća pokazuju da elite prebacuju milijarde u inozemstvo u pripremi za potencijalnu pobunu, što je potaknulo pojačanu sigurnost oko Putinove rezidencije. Na međunarodnoj razini, kazahstanski predsjednik javno je pozvao Putina da "zamrzne" sukob. U međuvremenu, glavni propagandist Kremlja Vladimir Solovjov doživio je živčani slom u eteru, priznajući da je rat "velika pogreška", priznajući kritičan nedostatak dronova za presretanje i predlažući masovnu evakuaciju ruskih pograničnih područja.

German Gref, čelnik najveće ruske banke Sberbank i bivši član Putinova najvišeg tima, navodno je zahtijevao prekid posustalog rata u Ukrajini, optužujući Kremlj da uništava gospodarstvo kako bi izbjegao ponižavajući mirovni sporazum. Nekoliko tjedana kasnije, milijarder Andrej Melničenko, istaknuti oligarh u industriji gnojiva, javno je zatražio ekonomsku potporu Zapadu, kritizirajući Putinovu vladavinu, kao vladavinu jednog čovjeka. Analitičari ističu da je gotovo nezabilježeno da istaknuti ruski dužnosnici javno iznose takve zahtjeve.

Rastuće nezadovoljstvo uglavnom je potaknuto financijskim samoodržavanjem nakon kontinuirane kampanje ukrajinskih napada dronovima koji su osakatili rusku naftnu infrastrukturu i njezinu najveću platformu za e-trgovinu, Wildberries, ozbiljno poremetivši trgovinu i izazvavši nestašicu goriva. Prema Jasonu Smartu, analitičaru rata u Ukrajini, najbogatiji pojedinci u Rusiji prebacili su desetke milijardi dolara u inozemstvo tijekom protekle godine. "Razumiju da je Putinov režim na vrlo klimavom tlu. I u ovom trenutku postoji velika vjerojatnost da će pasti", rekao je Smart za The Sun, dodajući da se frakcije unutar elite pripremaju za postputinovsku Rusiju. "To također znači da postoji velika vjerojatnost za nasilje", kaže.

Kao odgovor na rastuću nestabilnost, sigurnost oko Putinove glavne ratne rezidencije, tvrđave Valdai, snažno je pojačana s 27 modernih sustava protuzračne obrane. Nadalje, Nacionalna garda od 400.000 vojnika – koja izravno odgovara Putinu, a ne Ministarstvu obrane dobila je teško naoružanje, uključujući tenkovske jedinice, u onome što analitičari procjenjuju kao pripremu za suzbijanje unutarnje pobune.

Unutarnji rascjep podudara se s otporom tradicionalnih međunarodnih saveznika Rusije. Tijekom nedavnog sastanka u Omsku u Rusiji, kazahstanski predsjednik Kasim-Žomart Tokajev rekao je Putinu da je vrijeme za "zamrzavanje" sukoba u Ukrajini , navodeći da "poanta" rata više nije jasna i zalažući se za povratak istanbulskoj formuli pregovora.

Bivši britanski obrambeni ataše u Rusiji John Foreman ocijenio je Tokajevljevu izjavu kao upozorenje Putinu da se Kazahstan neće dati manipulirati, posebno nakon što su nedavni ukrajinski napadi na naftni terminal u Crnom moru prisilili Kazahstan da smanji proizvodnju na svom glavnom naftnom polju za više od polovice . Rastuća nelagoda prožela je i ruske državne medije. Vladimir Solovjov , vodeći propagandist Kremlja, doživio je živčani slom tijekom nedavne emisije, priznajući stanje sukoba.

Priznajući da su „stvari teške“, Solovjov je raspravljao o potrebi preseljenja stotina tisuća stanovnika iz pograničnih područja, uključujući Kursk, Brjansk, Belgorod i Krim, na ruski Daleki istok, Ural i Volgu. Solovjov je priznao kritičan nedostatak dronova presretača i upozorio da će nadolazeći ukrajinski balistički projektili uskoro pogoditi duboko unutar Rusije. Izjavio je da je uklanjanje ogromnih količina streljiva i vojne opreme u godinama prije invazije bila „ogromna pogreška“.

"Suočili smo se s novom vrstom rata", rekao je Solovjov. "Za nas je ovaj rat prilično težak, jer je 2022. godine došlo do određenog trenutka kada je iznenada postalo jasno da vojna doktrina koje su se prije pridržavale sve vojske svijeta više ne funkcionira", dodao je.

Unatoč neslaganju elite i panici na državnoj televiziji, Putin i dalje niječe odgovornost za invaziju. Obraćajući se osoblju ruske mornarice u Sankt Peterburgu, čelnik Kremlja ponovio je da je Moskva samo reagirala na akcije Kijeva koje podržava Zapad. "Nismo započeli nikakav rat", kazao je Putin. "Samo smo počeli odgovarati na vojne akcije, na ovaj rat, koji je sadašnji kijevski režim pokrenuo uz podršku Zapada", rekao je, piše Kyiv Post.