VIDEO Kamen gori, ali zastava vijori: Kninska tvrđava spremna je za najsvečaniji dan u godini

Knin je spreman za središnje obilježavanje 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja. U gradu su danas završene posljednje pripreme i generalne probe za sutrašnju državnu proslavu Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja, na kojoj se očekuje dolazak državnog vrha, hrvatskih branitelja, pripadnika Oružanih snaga, policije i brojnih građana iz svih dijelova Hrvatske.

Na kninskim ulicama i na prostoru oko Tvrđave tijekom dana uvježbavani su završni detalji svečanog programa kako bi sutrašnje obilježavanje proteklo bez poteškoća. Organizatori su odradili i posljednje tehničke pripreme, a završena je i generalna proba ceremonije.

Kamen gori, ali zastava vijori: Kninska tvrđava spremna je za najsvečaniji dan u godini Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Sutra će se u Kninu obilježiti 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluja, kojom je u kolovozu 1995. godine oslobođen velik dio okupiranog hrvatskog teritorija. Riječ je o jednom od najvažnijih datuma u novijoj hrvatskoj povijesti, koji se svake godine obilježava kao Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja.

Zbog vrlo visokih temperatura koje se očekuju i sutra, dio građana Knina odlučio je svečanost pratiti iz svojih domova putem televizijskog prijenosa, umjesto dolaska na središnje događanje. Meteorolozi i nadležne službe posljednjih dana upozoravaju na toplinski val koji je zahvatio Hrvatsku, pa se građanima preporučuje izbjegavanje duljeg boravka na suncu tijekom najtoplijeg dijela dana. Unatoč visokim temperaturama, u Kninu se očekuje velik broj posjetitelja koji će sudjelovati u obilježavanju 31. obljetnice Oluje.