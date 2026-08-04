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POVODOM 31. OBLJETNICE

VIDEO Kamen gori, ali zastava vijori: Kninska tvrđava spremna je za najsvečaniji dan u godini

Knin: Generalna proba na stadionu Dinara za obljetnicu Oluje
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
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Autori: Dario Topić, Hrvoje Zovko
04.08.2026.
u 18:34
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Sutra će se u Kninu obilježiti 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluja, kojom je u kolovozu 1995. godine oslobođen velik dio okupiranog hrvatskog teritorija.

Knin je spreman za središnje obilježavanje 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja. U gradu su danas završene posljednje pripreme i generalne probe za sutrašnju državnu proslavu Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja, na kojoj se očekuje dolazak državnog vrha, hrvatskih branitelja, pripadnika Oružanih snaga, policije i brojnih građana iz svih dijelova Hrvatske.

Na kninskim ulicama i na prostoru oko Tvrđave tijekom dana uvježbavani su završni detalji svečanog programa kako bi sutrašnje obilježavanje proteklo bez poteškoća. Organizatori su odradili i posljednje tehničke pripreme, a završena je i generalna proba ceremonije.

Kamen gori, ali zastava vijori: Kninska tvrđava spremna je za najsvečaniji dan u godini

Sutra će se u Kninu obilježiti 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluja, kojom je u kolovozu 1995. godine oslobođen velik dio okupiranog hrvatskog teritorija. Riječ je o jednom od najvažnijih datuma u novijoj hrvatskoj povijesti, koji se svake godine obilježava kao Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja.

Zbog vrlo visokih temperatura koje se očekuju i sutra, dio građana Knina odlučio je svečanost pratiti iz svojih domova putem televizijskog prijenosa, umjesto dolaska na središnje događanje. Meteorolozi i nadležne službe posljednjih dana upozoravaju na toplinski val koji je zahvatio Hrvatsku, pa se građanima preporučuje izbjegavanje duljeg boravka na suncu tijekom najtoplijeg dijela dana. Unatoč visokim temperaturama, u Kninu se očekuje velik broj posjetitelja koji će sudjelovati u obilježavanju 31. obljetnice Oluje. 

FOTO Sve je spremno za veliku proslavu Oluje. Pogledajte zadnje pripreme
Knin: Generalna proba na stadionu Dinara za obljetnicu Oluje
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Ključne riječi
VRO Oluja Knin

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Dan uoči 31. obljetnice VRO Oluja, gradonačelnik Knina Marijo Ćaćić za Večernji list govori o pripremama za proslavu, ali i demografskom preokretu koji grad doživljava. Dok se Hrvatska bori s iseljavanjem, Knin bilježi povratak mladih obitelji koje su shvatile da ni na Zapadu 'ne teku med i mlijeko', a gradonačelnik otkriva i osobnu priču koja ga veže za oslobođenje grada.

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