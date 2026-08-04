Nijemci uveli novu drakonsku kaznu. 30.000 eura za prekršaj koji mnogi Hrvati često rade

Njemačke autoceste često se povezuju s vožnjom bez općeg ograničenja brzine, no na dionicama na kojima prometna pravila propisuju dopuštenu brzinu prekršaji mogu vozače stajati vrlo skupo. Od 1. srpnja 2026. znatno su strože kažnjeni i pokušaji izbjegavanja kaznenih bodova ili zabrane upravljanja vozilom. Za lažno pripisivanje prometnog prekršaja drugoj osobi sada je predviđena novčana kazna do čak 30.000 eura. U Njemačkoj je godinama djelovao svojevrstan sustav trgovanja kaznenim bodovima. Vozači snimljeni u prekoračenju brzine ili prolasku kroz crveno svjetlo preko internetskih su posrednika mogli pronaći osobu spremnu preuzeti krivnju. Ta bi se osoba nadležnim tijelima lažno predstavila kao vozač, podmirila propisanu kaznu te na sebe preuzela bodove ili zabranu vožnje. Stvarni počinitelj tako bi izbjegao posljedice i zadržao čistu prometnu evidenciju, dok bi "dobrovoljac" za svoju uslugu primio novčanu naknadu.

Njemačke vlasti sada su izmjenama Zakona o cestovnom prometu zatvorile mogućnost takve zlouporabe. Novom zakonskom odredbom zabranjeno je obmanjivanje nadležnog tijela o identitetu osobe koja je počinila prekršaj, kao i nuđenje te usluge te posredovanje između stvarnog vozača i osobe spremne lažno preuzeti odgovornost. Za prekršaj mogu odgovarati svi uključeni – stvarni vozač, osoba koja je preuzela krivnju i posrednik. Odredba se ne odnosi samo na profesionalne internetske agencije, nego i na privatne dogovore među prijateljima, članovima obitelji ili poznanicima. Primjenjuje se na prometne prekršaje za koje se u Njemačkoj izriču kazneni bodovi ili zabrana vožnje, a najviša predviđena novčana kazna iznosi 30.000 eura.

Nova pravila mogu imati izravne posljedice i za hrvatske državljane koji voze njemačkim cestama. Zahvaljujući europskom sustavu razmjene podataka, njemačka tijela mogu utvrditi vlasnika vozila registriranog u Hrvatskoj i na njegovu adresu poslati obavijest o počinjenom prekršaju. Zatraže li njemačke vlasti od vlasnika automobila da navede osobu koja je upravljala vozilom, lažno prijavljivanje prijatelja, rođaka ili plaćenog "zamjenskog vozača" više se ne smatra samo riskantnim pokušajem izbjegavanja odgovornosti. Riječ je o zasebnom prekršaju za koji kazna može višestruko premašiti iznos prvotne prometne kazne.

Kazneni bodovi izrečeni u Njemačkoj zasad se ne prenose automatski u hrvatski sustav negativnih prekršajnih bodova. Međutim, počinjeni prekršaj ostaje zabilježen u njemačkoj evidenciji, a hrvatskom vozaču može biti zabranjeno upravljanje vozilom na području Njemačke. Njemački propisi za strane vozačke dozvole izričito dopuštaju oduzimanje prava na njihovo korištenje unutar njemačkog teritorija. Europska unija u međuvremenu je donijela pravila prema kojima bi se ozbiljne zabrane upravljanja vozilom u budućnosti trebale priznavati u svim državama članicama. To se, među ostalim, odnosi na prekoračenje dopuštene brzine za najmanje 50 kilometara na sat, vožnju pod utjecajem alkohola i izazivanje teških prometnih nesreća.

Puna primjena tih pravila očekuje se tek nakon što ih države članice prenesu u svoja nacionalna zakonodavstva, što bi moglo potrajati približno četiri godine. Zaključak je jasan, pokušaj prebacivanja njemačke prometne kazne na drugu osobu više se nikako ne isplati. Osim izvorne kazne i mogućih bodova ili zabrane vožnje, vozaču prijeti dodatni novčani teret koji u najtežem slučaju može dosegnuti cijenu novog obiteljskog automobila, piše autostart.24sata.hr.