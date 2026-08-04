Djevojka pala u nesvijest, pa sat vremena čekala pomoć: Helikopter na Zlarinu nije imao gdje sletjeti

Problem nefunkcionalnog helidroma na Zlarinu ponovno je došao u fokus nakon još jedne hitne medicinske intervencije koja je, srećom, završila bez tragičnih posljedica. Iako su dobrovoljni vatrogasci s otoka i ranije upozoravali na stanje slijetne površine, ona je i dalje zatrpana građevinskim otpadom i smećem, zbog čega helikopter Hitne medicinske službe ne može sigurno sletjeti.

Posljedice takvog stanja osjetila je obitelj djevojke koja je tijekom jučerašnjeg dana iznenada izgubila svijest. Zbog neupotrebljivog helidroma medicinski tim nije mogao odmah doći do pacijentice, što je znatno produljilo vrijeme intervencije. 'Moja je kći jučer pala u nesvijest, odjednom je izgubila svijest, nije davala znakove života, a puls joj je bio jako nizak. Odmah smo pozvali hitnu pomoć. Uputili su na Zlarin helikopter koji nije imao gdje sletjeti. Kružio je u zraku dvadesetak minuta dok se nije očistila plaža na kojoj su bili brojni kupači s rekvizitima. Potom su vatrogasci otišli po medicinsko osoblje i dovezli ih do naše kuće i moje kćeri, koja je i dalje bila bez svijesti. Dakle, to je trajalo oko sat vremena, umjesto desetak minuta, koliko bi trebalo da je helidrom čist i da je helikopter mogao normalno sletjeti', ispričala je majka djevojke za Šibenik news.

Nakon pružene prve pomoći djevojka je prevezena u KBC Split, gdje joj je dijagnosticirana sinkopa. Istoga je dana, u večernjim satima, otpuštena na kućnu njegu. Ovo je, prema Facebook objavi DVD-a Zlarin, već treći slučaj ove turističke sezone u kojem se zbog nefunkcionalnog helidroma medicinska evakuacija organizirala preko obližnje plaže. U takvim situacijama potrebno je isprazniti prostor od kupača, ukloniti ležaljke i ostale predmete te osigurati sigurno slijetanje, što značajno usporava dolazak hitne pomoći.

Helidrom na Zlarinu izgrađen je upravo kako bi omogućio brzu medicinsku intervenciju i spašavanje života, no danas ne može služiti svojoj svrsi jer je površina zatrpana otpadom i građevinskim materijalom. Kako javlja Šibenik News, na njihov upit iz Grada Šibenika odgovorili su kako nisu nadležni za održavanje i uređenje lokacije. 'Grad Šibenik nema vlasničke niti upravljačke ovlasti nad predmetnom lokacijom na Zlarinu te stoga nema ingerencije za poduzimanje aktivnosti vezanih uz njezino održavanje ili uređenje. Organizacija hitne medicinske službe, uključujući i korištenje lokacija za slijetanje helikoptera hitne medicinske službe, u nadležnosti je Zavoda za hitnu medicinu i drugih za to nadležnih tijela', poručili su iz gradske uprave.

Prema dostupnim informacijama, zemljište na kojem se nalazi helidrom Šibenska biskupija prije više godina ustupila je tadašnjem Domu zdravlja Šibenik na razdoblje od 30 godina. Unatoč tome, lokacija i dalje nije uređena, a vatrogasci i stanovnici Zlarina upozoravaju kako bi nečinjenje moglo imati ozbiljne posljedice ako se problem uskoro ne riješi