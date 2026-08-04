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ŽIVOT IZGUBILO DVOJE DJECE

Nakon potresne tragedije, Krapinsko-zagorska županija proglasila Dan žalosti

Sveti Križ Začetje: U požaru obiteljske kuće poginule tri osobe
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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VL
Autor
Siniša Kalajdžija/Hina
04.08.2026.
u 17:26
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Dan žalosti u Krapinsko-zagorskoj županiji obilježit će se spuštanjem zastava na pola koplja na objektima u kojima su smještena županijska upravna tijela te tijela jedinica lokalne samouprave, trgovačka društva i ustanove kojima je Županija vlasnik ili osnivač

Povodom nedavnog tragičnog događaja u Svetom Križu Začretju u kojem je život izgubilo dvoje djece, Krapinsko-zagorska županija proglasila je 6. kolovoza 2026. godine Danom žalosti, objavljeno je u utorak. Dan žalosti u Krapinsko-zagorskoj županiji obilježit će se spuštanjem zastava na pola koplja na objektima u kojima su smještena županijska upravna tijela te tijela jedinica lokalne samouprave, trgovačka društva i ustanove kojima je Županija vlasnik ili osnivač.

Pravne osobe koje obavljaju televizijsku i radijsku djelatnost na području Krapinsko-zagorske županije svoje će programe prilagoditi obilježavanju Dana žalosti, a na taj se dan ne mogu održavati zabavne priredbe. Podsjetimo, riječ je o tragediji koja se u subotu dogodila u obiteljskoj kući u Svetom Križu Začretju, gdje su nakon požara pronađena tijela 46-godišnjeg muškarca i dvoje maloljetne djece.
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Ključne riječi
Zagorje djeca ubojstvo dan žalosti Sveti Križ Začretje

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