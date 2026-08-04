Čovjek koji je donio Brexit zbog migrantske krize traži najveću vojnu operaciju od Drugog svjetskog rata

Koliko je točno ilegalnih marokanskih migranata ostalo u španjolskom gradu Ceuti, jedno je od ključnih pitanja kojim su se jučer bavile vlasti, ali i mediji. U petak je između 50 i 60 tisuća migranata, u očigledno koordiniranoj akciji, svladalo zaštitne prepreke i doplivalo do područja grada koji se nalazi na afričkom kontinentu. Vlasti su ubrzo priopćile da su se gotovo svi migranti, nakon samo nekoliko sati bezuspješnog traganja za načinom ulaska u europski dio Španjolske, vratili u Maroko. Ipak, posljednjih dana mediji su izvijestili da se određeni broj migranata uspio zadržati u Ceuti, skrivajući se uglavnom u šumama i brdima.
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