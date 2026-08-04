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STRAH U EUROPI

Čovjek koji je donio Brexit zbog migrantske krize traži najveću vojnu operaciju od Drugog svjetskog rata

Autor
Dino Brumec
04.08.2026.
u 16:15
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Zbog upečatljivih slika kaosa, nemoći države i bespravnog ponašanja migranata, ovaj slučaj migrantskog vala u Ceuti jedna je od najsnažnijih političkih slika u Europi

Koliko je točno ilegalnih marokanskih migranata ostalo u španjolskom gradu Ceuti, jedno je od ključnih pitanja kojim su se jučer bavile vlasti, ali i mediji. U petak je između 50 i 60 tisuća migranata, u očigledno koordiniranoj akciji, svladalo zaštitne prepreke i doplivalo do područja grada koji se nalazi na afričkom kontinentu. Vlasti su ubrzo priopćile da su se gotovo svi migranti, nakon samo nekoliko sati bezuspješnog traganja za načinom ulaska u europski dio Španjolske, vratili u Maroko. Ipak, posljednjih dana mediji su izvijestili da se određeni broj migranata uspio zadržati u Ceuti, skrivajući se uglavnom u šumama i brdima.

Ključne riječi
Europa melilla ceuta migranti Španjolska

Komentara 9

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Avatar ajatolah2
ajatolah2
17:05 04.08.2026.

Locirati, uhititi i odmah deportirati te trajno zabraniti ulaz u EU, sve ostalo je čisti gubitak vremena i resursa

BR
Brijest1
17:33 04.08.2026.

Kada bi se počeli deportirati natrag iz Madrida, Pariza, Zagreba..., po skraćenom postupku, pritisak na EU granice bi prestao.

MI
micki
17:20 04.08.2026.

Mediteran je dubok, a Sahara široka.

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