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UOČI DANA POBJEDE

Hrvatska lutrija izvukla dobitnike natječaja: Potporu dobivaju 53 braniteljske udruge iz cijele Hrvatske

Dan hrvatske zastave obilježava se 5. lipnja
Hrvoje Jelavic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
04.08.2026.
u 16:04
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Na natječaj je pristigla 121 prijava iz svih hrvatskih županija i Grada Zagreba, a formalne uvjete ispunile su 103 prijave koje su sudjelovale u izvlačenju.

Hrvatska lutrija uoči Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja provela je izvlačenje prijava pristiglih na natječaj za dodjelu financijske potpore udrugama iz Domovinskog rata. Za ovu je godinu osigurano ukupno 63.000 eura, a sredstva su namijenjena projektima kojima se obilježavaju važne obljetnice iz Domovinskog rata, promiče istina o ratu, educiraju mladi te čuva i dokumentira povijesna građa.

Na natječaj je pristigla 121 prijava iz svih hrvatskih županija i Grada Zagreba, a formalne uvjete ispunile su 103 prijave koje su sudjelovale u izvlačenju. Kako bi sve braniteljske udruge imale jednake mogućnosti, prijave su razvrstane po županijama, a sredstva su raspoređivana zasebnim izvlačenjem za svaku županiju i Grad Zagreb.

Prema pravilima natječaja, financijsku potporu može ostvariti najviše tri udruge iz svake županije i Grada Zagreba, pri čemu pojedina udruga može dobiti do 1.000 eura. Tijekom izvlačenja odabrane su i rezervne prijave koje će biti aktivirane ako neka od izvučenih udruga ne ispuni propisane uvjete.

Izvlačenje je provela loto voditeljica Hrvatske lutrije Maja Kolak u nazočnosti komisije koju su činili predstavnici Ministarstva financija, javni bilježnik i članovi Povjerenstva Hrvatske lutrije. Hrvatska lutrija objavila je popis izvučenih udruga za svih 20 županija i Grad Zagreb, a slijedi administrativna provjera dokumentacije i ispunjavanja uvjeta natječaja. Nakon završetka provjere na mrežnim stranicama Hrvatske lutrije bit će objavljena konačna lista udruga kojima će sredstva biti dodijeljena.

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