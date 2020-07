Političar koji ne pokazuje sve karte: Radoholičar i perfekcionist koji privatni život otkriva putem djece

Ne poznajete vi mene – zna reći Andrej Plenković kad mu se u političkom životu istakne ozbiljnost. To i jest točno jer privatni život daje javnosti na uvid tek tu i tamo, najčešće putem djece, sina Marija i kćer Milu, čiju će fotografiju objaviti na Instagramu ili će ih povesti na neki od ležernijih događaja ili u crkvu. Politička persona Andreja Plenkovića je odmjerena, staložena, jako često hladnokrvna, neki će reći i birokratska. Neće mu trebati papiri da iz glave sipa podatke ili da održi poduži govor, ali će isto tako dio privatnog, kulturnog i generacijskog habitusa dati na uvid kroz kratke opaske, komentare ili ubode političkim protivnicima.

Veza s Mariborom

Nedavno je spominjao Sport Billyja i njegov “super sack”, iz crtića koji se pratio krajem 80-ih, iako mu je omiljeni film “Kiklop”, citirao je rečenicu: “Propisi su propisi” iz filma “Tko to tamo pjeva”, a Miri Bulju poručio kako ga podsjeća na Panja. Nisu svi razumjeli aluziju jer Panj kojega je Plenković imao na umu lik je iz serije “Čovik i po” iz sedamdesetih godina. Smijat će se dok gleda scenu kad Frane Panj, izuzetni Špiro Guberina, dolazi kod rođaka, uglednog Vice, kojega glumi Plenkovićev najdraži glumac Boris Dvornik, u potrazi za poslom iako ne zna raditi baš ništa, a ne krasi ga ni neka pamet. Dalmatinski ambijent središte je njegove omiljene serije, “Malog mista”, što je i posveta dalmatinskom porijeklu koje se, kad se opusti, čuje i u govoru, kad će se u standardni jezik probiti dalmatinski samoglasnici i naglasak, čak i više nego zagrebački sleng, grada u kojem je rođen 1970.

Iz osnovne škole na Jordanovcu datira poznanstvo s prijateljima Mislavom i Vladislavom Veselicom, iz srednje škole, Jezičnog obrazovnog centra, “jezične”, s Markom Černelićem i Danijelom Klobučarom, a nakon što se obitelj s Jordanovca preselila na Gupčevu zvijezdu, s Krunom Katičićem. Iz tog perioda sjeća se i dalmatinskih ljetovanja, kod obitelji na Hvaru i u Makarskoj, gdje je sve do osnovne škole živio s bakom Milom i djedom Marinom, roditeljima njegove majke, dr. sci. Vjekoslave Raos, ugledne internistice i kardiologinje. Bivši kolege liječnici koji su radili s Plenkovićevom majkom znaju reći kada ga vide kao premijera:

“Vidi Vjekinog malog”, iako je viši od 1,90 metara, te se prisjećaju koliko je majka bila vezana uza sina i strepjela nad njim. Otac Mario je sveučilišni profesor komunikologije i član Europske akademije znanosti i umjetnosti, a Zagreb, gdje je predavao na Fakultetu političkih znanosti, zamijenio Rogaškom Slatinom gdje živi sa suprugom Vlastom Kučiš i katedrom na mariborskom sveučilištu. Ondje je, kaže, završio nakon što mu ga je rektor, čuvši njegovo predavanje, pozvao da ostane.

No Maribor ima i stariju vezu s Plenkovićima – Andrejev pradjed imao je vinariju od 1918. do 1921., a lokal su zvali “Pri Dalmatincu”. Po hvarskoj liniji dobio je i ime – tradicija je da se daje po djedu, a kako su bratići već “zauzeli” Andrija i inačicu Andro, njega je zapao Andrej. Tradiciju nastavlja i on pa se tako sin po djedu zove Mario, a kći nosi ime Mila, što je ime Andrejeve prabake, ali i njegove punice, majke Ane Maslać Plenković. Anu ne vidimo često u javnosti, zna se da je devet godina mlađa od njega te je Dubrovkinja hercegovačkih korijena.

Devet godina mlađa supruga

Upoznali su se u Saboru, dok je on bio zastupnik, a ona, kao diplomirana pravnica, radila kao šefica Saborske službe za pravne poslove. Vjenčali su se u Dubrovniku u listopadu 2014., samo u prisutnosti kumova, dva mjeseca nakon toga rodio im se sinčić, a u veljači 2017. i kći. Zbog njih sada, kaže, od knjiga najviše čita “Ježevu kućicu”, no u jednom nam je razgovoru otkrio kako izuzetno zabavnom i poučnom smatra knjigu “Doktrina Kuma” (“The Godfather Doctrine”) američkih autora Johna Hulsmana i A. Wessa Mitchella, koja koristi kultni film da parabolom objasni američku vanjsku politiku.

Od sportova, trenirao je plivanje, vaterpolo, budokai i košarku, a igrao je i nogomet, pa i bio u “reprezentaciji” Ministarstva vanjskih poslova kamo je stigao nakon završenog Pravnog fakulteta, gdje je i magistrirao. U Ministarstvo ga je primio Ivan Šimonović koji je tražio i aktivno “lovio” najbolje studente te mu je i bio šef dok nije otišao u SAD, a Plenković, s 27 godina, koji je slovio za radoholičara i perfekcionista i koji priznaje da i danas jako malo spava, postao načelnik Odjela za europske integracije.

Radio je sa Zoranom Milanovićem, Kolindom Grabar-Kitarović, Gordanom Jandrokovićem i ostalima iz te “zlatne generacije”, a neki od njih su se tada vezali i kumstvima, poput Milanovića i Joška Klisovića, K. Grabar-Kitarović i Miroslava Kovačića te Plenkovića i Igora Pokaza. Bio je zamjenik veleposlanika u Francuskoj te šefa Misije pri EU u Bruxellesu, a 2010. postaje državni tajnik za europske integracije u vladi Jadranke Kosor. U HDZ ulazi 2011., ali kaže kako je svoje političko opredjeljenje pokazao 2000., kad je vodio izborni stožer predsjedničkog kandidata HDZ-a Mate Granića. HDZ je preuzeo 2016., da bi nekoliko mjeseci kasnije oformio Vladu.

