Plenković: Tko su ti fašisti na koje misli SDP? Ja bih to volio čuti

Premijer Andrej Plenković sudjelovao je na skupu Hrvatske gospodarske komore"Skup dionika u procesu obnove zgrada oštećenih u potresu" nakon kojeg je odgovarao na pitanja novinara. Upitan o pravu građana koji borave u domovima za starije i nemoćne da izađu na izbore, Plenković je rekao da glavno treba biti ustavno pravo građana da mogu birati, a na drugom mjestu je zdravlje.

Istaknuo je kako su ovaj puta omogućili glasovanje u četiri puta više domova za starije, te da postoje brojni mali privatni domovi, gdje je ključan element i prethodne registracije i prijave gdje će ti ljudi glasati.

- Važno je da u daljnjoj komunikaciji DIP odredi gdje će omogućiti tim građanima da glasaju, on je glavno tijelo za to - rekao je Plenković i napomenuo kako ovo nije prvi put da ljudi koji boluju od zarazne bolesti ne mogu izaći na birališta: - Tu treba naći adekvatan balans i omogućiti našim građanima da iskoriste svoje građansko pravo.

Komentirao je i kampanju koalicije Restart.

- Danas upozoravaju na korupciju, lopovluk i fašizam. Zabrinut sam za takvu retoriku onih pretendenata da upravljaju zemljom u ovako izazovnim vremenima. Ovo je vrijeme za iskusne ljude, koji će na temelju dosadašnjih postignuća nastaviti gospodarski rast - rekao je Plenković, dodavši da je program HDZ-a vrlo realan i odgovoran.

- Naš cilj je da dobijemo rezultat kao i na izborima 2016. godine. To je cilj HDZ-a koji ja vodim i vrlo je realan. Neka oni malo to pokažu na koga misle. Tko su ti fašisti na koje misli SDP? Ja bih to volio čuti. Ovo je nevjerojatna kampanja, da imate plakate i spotove gdje nema nikoga od njih. To je primjer jedinstvene kamuflaže lidera SDP-a - rekao je Plenković, piše N1.

VIDEO: Intervju s Andrejem Plenkovićem