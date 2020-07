Mijić: Oni su nam predah od reklama, umjesto da bude suprotno. Macan: Ništa ne znaju o recikliranju

22.46 - Krešimir Macan: Odlično ga je bocnuo Bernardic kad je rekao Plenkoviću da je bahat - i izazvao reakciju - ali je bila odlična - čak mu je onda i Bernardic priznao da je dobar.

Nije Jean Michel haha - nego Tuđman - večeras je Plenkoviceva večer - Bernardic dobro pripremljen i dobar svojima - Plenković ipak premijerski.

22.43 - Mate Mijić: U ovoj su debati barem pokušali nešto lijepo reći jedan o drugome. Djeluju benevolentnije jedan prema drugome što je važno u izgradnji demokratske kulture.

22.42 - Božo Skoko: Zadnji dio sučeljavanja zacijelo je najzanimljiviji jer možemo upoznati osobnosti kandidata. Iz njih smo vidjeli koliko su obojica udaljeni od običnog života i poslova koje svakodnevno obavljamo, kao što je primjerice razvrstavanje otpada. Ovakva pitanja su prilika za više duhovitosti i pridobivanje birača simpatičnosti. Nažalost nedostaje i jednog, i drugog.

22.39 - Krešimir Macan: Kratka pitanja su super - pokazali su da ne znaju ništa o recikliranju, ali je Plenković priznao, Bernardic doživio da mi Bago rekao nemojte se vise ukopavsti. Pokazali su da su ljudi - Plenković priznao da je tvrdoglav opa.

22.31 - Krešimir Macan: Plenković zakucao s čvrstim stavom da se neće rastavljati i da ne želi o tome niti razgovarati - veliki plus kod mnogih žena - instantna reakcija - a najveći kod svoje:-)

22.29 - Ankica Mamić: Opet je premalo o budućnosti a previše o prošlosti. Šteta da u dva dvosatna sučeljavanja nismo čuli gotovo ništa o rješenjima za probleme s kojima ćemo se suočiti zbog zastoja gospodarstva uzrokovanog COVID krizom!

22.28 - Krešimir Macan: Konačno da imamo dva slaganja - oko Istanbulske konvencije i oko gaženja hrvatske zastave - ima šanse da idemo ka tolerantnijem društvu. I oko spomenika NOB-u. Čak i oko zabrane ‘Za dom spremni’. Tu čak Bernardic nepotrebno insistira, iako je dobio odgovor - kao da ne sluša. Plenković - to je već sve riješeno. Oko toga se slažu.

22.28 - Mate Mijić: Plenković je sjajno predbacio Bernardiću jeftino etiketiranje neistomišljenika i nabacivanje fašizmom. Bernardić se pogubio, a Plenković stao u obranu Domovinskog pokreta, što je do jučer malo tko mogao zamisliti. Konačno malo strasti i energije u raspravi, Plenković se dobro snašao.

22.20 - Ankica Mamić: Na temi brandiranja se nisu proslavili. Niti jedan!

22.20 - Božo Skoko: Drago mi je da je Bernardić istaknuo temu brendiranja kao jedan od prioriteta. Ali nije pokazao baš da poznaje što znači taj kompleksni proces. Dobro je poentirao i na gospodarskoj diplomaciji. Ali nije uspio pojasniti važnost i načine provedbe.

22.17 - Ankica Mamić: Očekivano, Plenković dominira u temama vanjske politike. Bernardiću nije pomoglo spominjanje Charlesa Michela.

22.12 - Mate Mijić: Bosna i Hercegovina nije građanska država, nego je po svojoj ustavnoj arhitekturi država triju konstitutivnih naroda. Ovakve Bernardićeve tvrdnje oko BiH su opasne, kako za opstojnost Hrvata u BiH, tako i za nacionalnu sigurnost Republike Hrvatske.

22.11 - Krešimir Macan: Dobar napad po pitanju pravosuđa Bernardića, malo previše insistira na ponavljanju već ranije odgovorenih teza - kao da fali dubine.

Očekivano odličan Plenković na vanjskopolitička pitanja. Bernardić se dobro pripremao za pitanja oko BiH nakon zadnjeg gafa s trećim entitetom. Najgori susjed Mađarska, Plenković odbio koristiti tu formulaciju čime je pokazao diplomatsko iskustvo i ipak uputio da je najviše otvorenih pitanja sa Srbijom.

22.10 - Mate Mijić: Plenković je i u ovom sučeljavanju u dva navrata spomenuo Mostovu „trojku“ koja ga očito jako žulja na osobnoj razini. Time daje na važnosti Mostu koji pokazuje trend rasta, mobilizira njihove birače i to za njega nije pametno. Tu se vidi da Plenković, iako večeras vidno manje arogantan, teško kontrolira taštinu i da je određene političke odnose sveo na osobnu razinu, što za HDZ teško može biti dobro.

22.09 - Božo Skoko: Plenković jako mudro oko vanjske, odnosno regionalne politike. Bernardić i dalje pokazuje nerazumijevanje kompleksnih odnosa u Bosni i Hercegovini, ali i prilično nepoznavanje diplomacije.

21.54 - Božo Skoko: Voditelji su malo strogi prema Bernardiću. Svako malo ga discipliniraju.

21.52 - Božo Skoko: Bernardić je uspio poentirati oko korupcije i gospodarskih tema te prebaciti lopticu u dvorište HDZ-a. Ali u debati nedostaje tenzija i emocija...

21.47 - Krešimir Macan: Bernardić odličan na temu korupcije. Otvorio aferu Borg koju je propustio zadnji put - Plenković izbjegao neke odgovore, slao svoje poruke. Bernardić malo pobrkao milijune i milijarde za savjetnike, ali dobar napad.

21.46 - Ankica Mamić: Plenković definitivno pobjednik na temi vezano uz trenutnu situaciju s korona virusom. Prilično lako i argumentirano odbio Bernadićev napad.

21.40 - Krešimir Macan: I na temi koronavirusa Bernardić ima pripremljene točke, ali ne može izvan njih - Plenković jasno objasnio što se sve uradilo da bi imali turizam i sezonu. Čak i kroz osobne kontakte.

21.38 - Mate Mijić: - Plenković je dobro poentirao na Bernardićeve najave da je spreman na strože mjere oko koronavirusa, što je protumačeno kao uvođenje izvanrednog stanja. Bernardić u svom odgovoru nije ublažio to stajalište i to bi mu moglo štetiti. Teško je povjerovati da nakon karantene i ulaska u recesiju građani žele izvanredno stanje i novo zatvaranje.

21.37 - Božo Skoko: Od Bernardića smo očekivali neki konkretniji plan u borbi protiv korona virusa, ali nismo čuli ništa konkretno osim eventualnog zatvaranja granica i usporavanja života. Opet floskule o glasanju Hrvata iz Bosne i Hercegovine u Hrvatskoj. Plenković bolje argumentirao teme oko korone.

21.35 - Ankica Mamić: Plenković vještiji i činjenično i komunikacijski. Bernardić bolji nego na prošlom sučeljavanju, ali vidi se da mu nedostaje iskustva.

21.30 - Krešimir Macan: Format definitivno odgovara Plenkoviću jer ga tjera da brže odgovara i poentira. Na području ekonomije očekivano puno sigurniji - ima brojke u glavi - puni staž, puna mirovina - mi smo vaše obećanje ispunili - dobro poentira. Bernardić je imao dobru pripremu oko mirovinskih fondova, no pitanje je koliko građani razumiju tu tematiku

21.21 - Mate Mijić: Format sučeljavanja nije najsretniji, a ritam je dodatno ubijen čestim reklamnim blokovima. Plenković i Bernardić su nam predah od reklama, umjesto da bude suprotno. Pitanje je hoće li do kraja sučeljavanja suparnici na ovakav način uopće ući u pravu polemiku, što više šteti Plenkoviću koji bolje barata materijom.

21.18 - Ankica Mamić: Plenković je zadržao svoj prepoznatljivi smiješak, kao neverbalnu reakciju na Bernardićeva izlaganja, ali ovaj puta uz manje arogancije. Svaki čvrsto drži svoju poziciju na temama vezano uz ekonomiju, a prve strelice su poletjele oko Bandića. Na trenutke obojica djeluju umorno i nezainteresirano za replike. Već se na prijašnjim izborima pokazalo da su druga sučeljavanja vrlo često monotona, jer se kandidati jednostavno „ispušu“

21.17 Božo Skoko: Nema dvojbe kako ćemo ovo sučeljavanje više pamtiti prvenstveno po reklamama za kućne potrepštine koje je Nova TV forsirala preko svake mjere, nego po nekim mudrim porukama Plenkovića i Bernardića za kraj kampanje. 😀

21.16 - Ankica Mamić: Nema niti strasti niti energije u ovom sučeljavanju. Kao da se odrađuje zadnji zadatak u kampanji...

21.12 - Božo Skoko: Bernardić svojim gestama, mimikom i tonom pokazuje da je naučio poruke napamet. Plenković ima prirodnost, bez obzira na pomalo suhoparan način komunikacije. Bernardić je naoružan podacima i činjenicama, kao da je zaboravio da je na televiziji važniji dojam nego sve brojke.

21.10 - Krešimir Macan: Drugarska samokritika, napad na Most i pohvala novinarima - definitivno Plenković dominira ovim formatom. Bernardić čita pripremljeni napad i to nije dobro, to je tako očito.

21.07 - Mate Mijić: - Plenković i u ovom sučeljavanju inzistira na Istanbulskoj konvenciji kao plusu svoje vlade. Istanbulska je HDZ koštala dobrog dijela birača, što pokazuju i istraživanja, a s obzirom na povijesno nasljeđe HDZ-a, teško je očekivati da ta stranka može osvojiti veći broj glasača lijevog centra kojima je IK važna. Koronavirus je neke teme, uključujući IK, gurnuo u stranu i HDZ ih nije trebao oživljavati u ovoj kampanji kad imaju ozbiljnu konkurenciju od centra nadesno.

21.05 - Krešimir Macan: Koja jaja pita Bero. Kao da mu je više odgovarao slobodni format u ranijem sučeljavanju. Plenković puno mekši u odnosu na prošli put i lakše poentira.

21.01 - Božo Skoko: Upravo kad je sučeljavanje postalo zanimljivo Nova Tv ga je "ubila" reklamama.

Bernardić je i na ovom sučeljavanju vidno dobro pripremljen, ali s dozom treme i prilično zbunjen, Plenković je vidno opušten i zasad bez ikakve arogancije koja mu se pripisivala na prošlom sučeljavanju. Očito su kandidati ovo sučeljavanje doživjeli kao svojevrsni popravni u odnosu na RTL pa su tako sadržajno i krenuli. Prilično nezanimljivo, bez ikakvih novih iskoraka i tema koje do sada nismo čuli.

20.56 - Mate Mijić: Obojica kandidata pokazuju priličnu nervozu. Svjesni su, naravno, da se vodi borba za svaki glas. Obojica su, čini se, procijenila da će do tih glasova doći napadima i isticanjem nedosljednosti i mana onog drugog tabora. Zasad ne nude pravi sadržaj u odgovorima na pitanja, a upravo bi sadržajnost i smirenost trebale biti dobitna kombinacija. Nisam siguran da im je ovo dobra strategija, na kraju bi od tog silnog prepucavanja mogli profitirati oni koji nisu u studiju.

20.46 - Ankica Mamić: Obojica su u sučeljavanje ušla opušteno i bez treme. Bernardić je uvažio kritike i ovaj je s manje papira. Šteta da je odmah zaoštrilo oko Tita i korone, to su nebitne i potrošene teme.

20.42 - Krešimir Macan: Drugačiji format, Plenković nešto uvjerljiviji u otvaranju. Odgovara nešto mekše nego ranije. Bernardić je očekivano pod pritiskom. Dobro otvaranje pitanja cijene testa za Covid - kao da im ovaj format više paše.