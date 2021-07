Policiji 522 nova karavana na četiri godine: Traže se isključivo nova i nekorištena vozila

Ministarstvo unutarnjih poslova uskoro kreće u nabavku 522 nova policijska vozila, i to najmom na četiri godine. Procijenjena vrijednost te nabave je 75,2 milijuna kuna bez PDV-a.

Radi se o operativnom leasingu za osnovna osobna operativna vozila s policijskim obilježjem, i to karavanima, a u procijenjenu vrijednost nabave uključen je i eventualni porez na promet motornih vozila.

Devet kriterija

U pripremljenoj natječajnoj dokumentaciji za tu nabavu navodi se da je ponuditelj obvezan naručitelju ponuditi isključivo nova i nekorištena vozila.

Kod odabira isporučitelja nova 522 policijska karavana ocjenjivat će se devet kriterija. Prvi je cijena, a taj kriterij nosi i najviše bodova – 50 od mogućih 100. Emisija CO2 nosi pak 10 bodova kao i snaga motora. Pri tome, ako je emisija CO2 između 131 i 150 g\km to nosi dva boda, ako je između 111 i 130 g\km, to je 5 bodova, a ako je ispod 110, to je onda 10 bodova.

Snaga mora biti minimalno 85 kW, no ako ponuđač ponudi vozila snage od 86 do 95 kW, to mu donosi dva boda, a ako ponudi vozila snage 96-105 kW, to je pet bodova, dok snaga iznad 106 kW donosi 10 bodova. Ovlaštena servisna mreža na teritoriju RH donosi 20 bodova.

Ostali kriteriji donose po dva boda, a to su potpora za zadržavanje vozila u voznom traku, grijanje prednjih sjedala, tvornički zatamnjena stražnja bočna i stražnje staklo vozila, LED prednja glavna svjetla te sjedalo vozača i suvozača s potporom za kralježnicu.

Normirana godišnja kilometraža za tražena policijska vozila iznosi 50.000 kilometara. Od obvezne opreme novi policijski karavani moraju imati servo-upravljač podesiv po visini i dubini, ABS uređaj protiv blokiranja kotača pri kočenju, ESP – elektronski sustav stabilnosti vozila i FRONT ASSIST – sustav automatskog kočenja prilikom naleta na pješaka ili prepreku sprijeda. Traži se još i da vozila imaju zračne jastuke za vozača i suvozača, klima-uređaj, centralno zaključavanje i ostalu opremu koja se serijski ugrađuje u nova vozila.

Traže dizelaše

Ministarstvo pravosuđa i uprave pak putem financijskog leasinga nabavlja 22 specijalna vozila za prijevoz osoba lišenih slobode.

Preciznije, nabavlja se 10 kombija, odnosno furgona i 12 karavana, a vrijednost te nabave iznosi 5,6 milijuna kuna plus PDV. Kombi, odnosno furgon mora imati devet sjedećih mjesta, dok karavan mora imati pet sjedećih mjesta. Oba ministarstva traže dizelaše.

No kad stupi na snagu Pravilnik o izvješćivanju Europske komisije i minimalnim ciljevima javne nabave vozila za cestovni prijevoz, koji je u postupku donošenja u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, kod javne nabave vozila morat će više voditi računa o njihovoj čistoći, odnosno koliko su ona ekološki prihvatljiva.

U spomenutom pravilniku navode se minimalni ciljevi javne nabave za udio čistih lakih vozila, među koje spadaju osobna vozila, kombiji i laka dostavna vozila i koji za razdoblje od 2. kolovoza do 31. prosinca 2030. iznose 18,7 posto, a to znači da će toliki udio morati biti, primjerice, električnih vozila i drugih zelenih vozila kad javni naručitelji budu nabavljali laka vozila.

VIDEO Nove nevolje Tomislava Tomaševića: Povjerenstvo otvorilo novi predmet zbog spornog imenovanja Tomislava Lauca, donatora kampanje platforme Možemo! u Upravno vijeće bolnice Srebrnjak