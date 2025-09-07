Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 37
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
NA PLAŽI

Njemac (62) u Istri snimao golu djecu pa ga uhvatio zaštitar

Ilustracija
Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
07.09.2025.
u 10:25

Iz policije poručuju da ovakvi slučajevi pokazuju kako javnost postaje sve svjesnija problema nedozvoljenog snimanja djece te da građani sve češće reagiraju i prijavljuju sumnjive situacije

Policijska uprava istarska završila je istragu protiv 62-godišnjeg njemačkog državljanina osumnjičenog za kazneno djelo iskorištavanja djece za pornografiju. Djelatnik zaštitarske službe uočio ga je 4. rujna oko 13 sati u jednom turističkom objektu u Istri kako mobitelom potajno snima golu djecu te ga je zadržao do dolaska policijskih službenika.

Na temelju naloga suda, policija je pretražila automobil, smještajne prostorije i tehničku opremu kojom se koristio osumnjičeni. Tom prilikom pronađen je materijal s dokaznim sadržajem. Dan kasnije, 5. rujna, muškarac je priveden u pritvorsku jedinicu PU istarske uz kaznenu prijavu.

Iz policije poručuju da ovakvi slučajevi pokazuju kako javnost postaje sve svjesnija problema nedozvoljenog snimanja djece te da građani sve češće reagiraju i prijavljuju sumnjive situacije, što omogućuje brzu intervenciju i uhićenje počinitelja. Također apeliraju na roditelje da obrate posebnu pažnju na djecu, posebno na plažama, da prate gdje se nalaze i što rade, te da ih obavezno odjenu u kupaće kostime. Ako primijete osobu koja snima djecu, trebaju odmah nazvati policiju na broj 192.
Potpuna pomrčina Mjeseca u nedjelju: Hrvatsku čeka prizor 'krvavog Mjeseca' kakav se rijetko viđa
Ključne riječi
policija plaža Pula snimao djecu

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još