Njemac (62) u Istri snimao golu djecu pa ga uhvatio zaštitar

Policijska uprava istarska završila je istragu protiv 62-godišnjeg njemačkog državljanina osumnjičenog za kazneno djelo iskorištavanja djece za pornografiju. Djelatnik zaštitarske službe uočio ga je 4. rujna oko 13 sati u jednom turističkom objektu u Istri kako mobitelom potajno snima golu djecu te ga je zadržao do dolaska policijskih službenika.

Na temelju naloga suda, policija je pretražila automobil, smještajne prostorije i tehničku opremu kojom se koristio osumnjičeni. Tom prilikom pronađen je materijal s dokaznim sadržajem. Dan kasnije, 5. rujna, muškarac je priveden u pritvorsku jedinicu PU istarske uz kaznenu prijavu.

Iz policije poručuju da ovakvi slučajevi pokazuju kako javnost postaje sve svjesnija problema nedozvoljenog snimanja djece te da građani sve češće reagiraju i prijavljuju sumnjive situacije, što omogućuje brzu intervenciju i uhićenje počinitelja. Također apeliraju na roditelje da obrate posebnu pažnju na djecu, posebno na plažama, da prate gdje se nalaze i što rade, te da ih obavezno odjenu u kupaće kostime. Ako primijete osobu koja snima djecu, trebaju odmah nazvati policiju na broj 192.