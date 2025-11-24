Naši Portali
PRIJETIO 48-GODIŠNJAKU

Policija uhitila muškarca (77). Pronašla kod njega ozbiljnu količinu municije

Oznake na službenim vozilima policije
Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Autor
Branimir Bradarić
24.11.2025.
u 12:27

Po dovršenom kriminalističkom istraživanju, osumnjičeni je zbog navedenih kaznenih djela uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave vukovarsko-srijemske

Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela Prijetnja i Nedozvoljeno posjedovanje, izrada i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari, policijski službenici dovršili su kriminalističko istraživanje nad 77-godišnjakom. Sumnjiči se da je 14. studenog u naselju na području operativne nadležnosti Postaje granične policije Tovarnik prijetio 48-godišnjaku.

Uhićen je 21. studenog, a u sklopu kriminalističkog istraživanja, po nalogu suda, obavljena je pretraga doma i drugih prostorija koje koristi osumnjičeni te je pronađena i oduzeta automatska puška s pet pripadajućih spremnika te 655 komada streljiva različitog kalibra. Po dovršenom kriminalističkom istraživanju, osumnjičeni je zbog navedenih kaznenih djela uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave vukovarsko-srijemske.
Osumnjičeni 18-godišnjak iznio obranu i zanijekao krivnju
Ključne riječi
policija prijetnja nedozvoljeno posjedovanje oružja

