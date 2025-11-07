Policija se oglasila o okupljanju ispred SKC-a: Analizirat ćemo dostupne snimke i ako bude trebalo poduzeti daljnje mjere

Zagrebačka policija izvijestila je da je u petak navečer u središtu Zagreba spriječila moguće protupravno ponašanje veće skupine maskiranih muškaraca koji su okupili u Preradovićevoj ulici u blizini prostora u kojem se otvarala izložba u sklopu Dana srpske kulture.

Policija je intervenirala oko 18,40 sati, a nakon određenog vremena okupljene osobe razišle su se te je otvaranje izložbe održano po programu, stoji u priopćenju. Iz Policijske uprave zagrebačke navode da će analizirati sve dostupne snimke kako bi se utvrdilo ima li elemenata protupravnog ponašanja pojedinaca te će, ako bude potrebno, poduzeti daljnje mjere.

Ovogodišnji Dani kulture Srba otvoreni su u petak navečer u Srpskom kulturnom centru u Zagrebu uz pojačani nadzor policije koja je uoči skupa ispred tog centra u Preradovićevoj ulici rastjerala pedesetak okupljenih muškaraca odjevenih u crno i maskiranih kapuljačama. Muškarci su ispred Srpskog kulturnog centra pjevali "Hrvatska, nezavisna država" i "Zovi samo zovi" a razišli su se nakon dolaska interventnih policajaca.

Dani kulture Srba počeli su izložbom "Efemeris - legat Dejana Medakovića" koju je u Srpskom kulturnom centru otvorio predsjednik Samostalne srpske demokratske stranke Milorad Pupovac, kazavši da je politička scena u Hrvatskoj konfliktna, institucije međusobno sukobljene i daju loš primjer građanima. Događaj u Zagrebu organiziralo je Srpsko kulturno društvo "Prosvjeta", u kojem navode da je riječ o istom događaju koje se u Splitu nasiljem i govorom mržnje pokušalo spriječiti.