SPRIJEČILI VEĆI INCIDENT

Policija se oglasila o okupljanju ispred SKC-a: Analizirat ćemo dostupne snimke i ako bude trebalo poduzeti daljnje mjere

Foto: PIXSELL
VL
Autor
Vera Kadijević/Hina
07.11.2025.
u 22:56

Ovogodišnji Dani kulture Srba otvoreni su u petak navečer u Srpskom kulturnom centru u Zagrebu uz pojačani nadzor policije koja je uoči skupa ispred tog centra u Preradovićevoj ulici rastjerala pedesetak okupljenih muškaraca odjevenih u crno i maskiranih kapuljačama

Zagrebačka policija izvijestila je da je u petak navečer u središtu Zagreba spriječila moguće protupravno ponašanje veće skupine maskiranih muškaraca koji su okupili u Preradovićevoj ulici u blizini prostora u kojem se otvarala izložba u sklopu Dana srpske kulture.

Policija je intervenirala oko 18,40 sati, a nakon određenog vremena okupljene osobe razišle su se te je otvaranje izložbe održano po programu, stoji u priopćenju. Iz Policijske uprave zagrebačke navode da će analizirati sve dostupne snimke kako bi se utvrdilo ima li elemenata protupravnog ponašanja pojedinaca te će, ako bude potrebno, poduzeti daljnje mjere.

Maskirani muškarci ispred Srpskog kulturnog centra

Ovogodišnji Dani kulture Srba otvoreni su u petak navečer u Srpskom kulturnom centru u Zagrebu uz pojačani nadzor policije koja je uoči skupa ispred tog centra u Preradovićevoj ulici rastjerala pedesetak okupljenih muškaraca odjevenih u crno i maskiranih kapuljačama. Muškarci su ispred Srpskog kulturnog centra pjevali "Hrvatska, nezavisna država" i "Zovi samo zovi" a razišli su se nakon dolaska interventnih policajaca.

Dani kulture Srba počeli su izložbom "Efemeris - legat Dejana Medakovića" koju je u Srpskom kulturnom centru otvorio predsjednik Samostalne srpske demokratske stranke Milorad Pupovac, kazavši da je politička scena u Hrvatskoj konfliktna, institucije međusobno sukobljene i daju loš primjer građanima. Događaj u Zagrebu organiziralo je Srpsko kulturno društvo "Prosvjeta", u kojem navode da je riječ o istom događaju koje se u Splitu nasiljem i govorom mržnje pokušalo spriječiti. 

MP
marinko.przolica
23:36 07.11.2025.

"Hrvatska, nezavisna država" i "Zovi samo zovi" kažu mediji neprimjerene pjesme. Neprimjerene za šta? Veliku srbiju da ali za Hrvatsku ne. Od kad je Zagreb glavni grad velike srbije?

Avatar Joannes decimus
Joannes decimus
23:41 07.11.2025.

A taj o kome je izložba u tom "SKC"-u, akademik Medaković, jedan je od autora zloglasnog memoranduma SANU 1986. Netko se gadno pravi mutav oko svega ovoga.

Avatar _zidam_.spremno_.
_zidam_.spremno_.
23:55 07.11.2025.

Bilo je samo pitanje vremena. 30 godina od zavrsetka chetnickog zuluma u Hrvatskoj niti jedna vlada nije imala muda stati na kraj velikosrpskom narativu i postaviti stvari na svoje mjesto. Nijedna vlada nije imala muda institucionalno osuditi komunipartizansko naslijedje, staviti izvan zakona petokraku i simbole pod kojima je vršena agresija na Hrvatsku. E, pa sad imate ono sto vec deset godina ovdje najavljujem da ce se dogoditi - a to je da ce ljudi uzeti stvari u svoje ruke. Gotovo je. Slijedi vam reset i konacno i definitivno pokapanje velikosrpske i komunipartizanske ideologije. Sami ste za to krivi.

