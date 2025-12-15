Tko je sin slavnog redatelja koji je optužen za stravična ubojstva? Godinama se borio s ovisnošću, a o njemu je otac snimio film

Hollywood je šokiran viješću o obiteljskoj tragediji koja je zadesila jednu od njegovih cijenjenih figura. Redatelj i glumac Rob Reiner (77) i njegova supruga, glumica Michele Singer Reiner (66), pronađeni su mrtvi u svom domu u Los Angelesu 14. prosinca. Prema prvim informacijama vlasti, par je preminuo od posljedica višestrukih ubodnih rana, a prizor koji je zatekao policiju opisan je kao potresan. Slučaj se tretira kao dvostruko ubojstvo, a sumnja je pala na osobu iz najbližeg obiteljskog kruga – njihovog sina, Nicka Reinera. Ova vijest pretvorila je priču o poznatoj holivudskoj obitelji u tragediju.

Nedugo nakon otkrića tijela, policijska uprava Los Angelesa potvrdila je uhićenje Nicka Reinera (32). Optužen je za teško kazneno djelo, a sud mu je odredio jamčevinu u iznosu od 4 milijuna dolara (približno 3,7 milijuna eura), što svjedoči o težini optužbi. Izvori bliski istrazi, koje citiraju američki mediji poput Los Angeles Timesa, navode kako vlasti upravo Nicka smatraju odgovornim za smrt roditelja. Iako motivi zločina još nisu službeno objavljeni, pažnja javnosti usmjerena je na mladićevu prošlost obilježenu ovisnošću, koja je bila izvor boli za obitelj Reiner. Njegovo uhićenje predstavlja kulminaciju dugogodišnje borbe koja se odvijala unutar obiteljskog doma.

Nick Reiner godinama se borio s ovisnošću o drogama, o čemu je i sam javno govorio. Svoju priču pretočio je u scenarij za film "Biti Charlie" iz 2015. godine, koji je režirao njegov otac Rob. Promovirajući film, Nick je u intervjuima detaljno opisao svoju borbu. "Počeo sam s 15 godina i otada sam bio u više od 17 rehabilitacijskih centara", izjavio je tada, objašnjavajući zašto pomoć dugo nije davala rezultate. "Nisam bio spreman prestati. Moji roditelji su činili sve što su mogli, ali ovisnika ne možete prisiliti na trijeznost. Morate sami doći do te točke." U tim je razgovorima opisivao i razdoblja u kojima je bio beskućnik, spavajući na ulicama i potpuno otuđen od obitelji koja ga je pokušavala spasiti. "Postojalo je vrijeme kad godinama nisam razgovarao s obitelji. Bio sam na ulici, spavao po parkovima i krao kako bih preživio", rekao je u jednom od intervjua. Te izjave danas svjedoče o dubini problema i napetosti koje su postojale unutar obitelji.

Tragedija je odjeknula i zato što je Rob Reiner bio ikona filmske industrije, čiji su filmovi obilježili generacije. Kao redatelj, potpisuje klasike poput romantične komedije "Kad je Harry sreo Sally", sudske drame "Malo dobrih ljudi" i avanture "Princeza nevjesta". Njegov rad donio mu je brojna priznanja i poštovanje kolega. Odrastajući kao sin legende Carla Reinera, Rob je izgradio vlastitu, jednako impresivnu karijeru. Njegova supruga Michele također je bila glumica, a njihov brak trajao je više od tri desetljeća i slovio je kao stabilan u svijetu showbusinessa. Upravo kontrast između uspješne javne slike i teške privatne drame čini ovaj slučaj toliko šokantnim.

Hollywood i šira javnost s nevjericom prate razvoj događaja. Mnogi se pitaju kako je moguće da se takav zločin dogodi u obitelji koja je imala slavu i bogatstvo. Priča Nicka Reinera podsjetnik je da ovisnost ne bira žrtve i da njezine posljedice mogu uništiti i one najprivilegiranije. Godine neuspješnih rehabilitacija i obiteljske patnje očito su ostavile ožiljke. Prema neslužbenim informacijama, odnos između Nicka i njegovih roditelja postao je napet u posljednje vrijeme, no nitko nije mogao zamisliti da bi te napetosti mogle dovesti do ovakve tragedije. Istraga će trebati otkriti što je bio neposredni okidač za zločin koji je ugasio dva života i bacio sjenu na nasljeđe jedne od poznatih holivudskih obitelji. Dok se čeka suđenje, ostaje pitanje je li se ova tragedija mogla spriječiti.