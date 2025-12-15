Tragična smrt legendarnog glumca i njegove supruge potresla je Hollywood, a policija zasad istražuje obitelj

Hollywood je u šoku. U nedjelju, 14. prosinca vijest o ubojstvu glumca i redatelja Roba Reinera i njegove supruge Michele Singer Reiner potresla je prvo Ameriku, a onda i ostatak svijeta. Supružnici su pronađeni izbodeni u svom domu u Los Angelesu, a novinari gotovo cijeli dan izvještavaju o jezivim detaljima.

U početku nije bilo poznato o kome je riječ, već su mediji pisali kako je u redateljevu domu pronađeno dvoje mrtvih ljudi, jedan 78-godišnjak i jedna 67-godišnjakinja, no poslije je obitelj potvrdila da je riječ upravo o bračnom paru Reiner. – U dubokoj tuzi javljamo da su tragično preminuli Rob i Michele Reiner. Srce nam je slomljeno zbog ovog iznenadnog gubitka i molimo za privatnost tijekom ovog nevjerojatno teškog perioda – poručio je za medije glasnogovornik obitelji. Časopis People piše kako iz pouzdanih izvora doznaje da je za smrt Roba i Michele kriv njihov sin Nick, koji je inače imao problema s drogom, no u vrijeme pisanja ovog teksta još ništa nije službeno potvrđeno. – Razgovarat ćemo sa svim članovima obitelji kako bismo došli do činjenica vezanih uz ovaj slučaj – rekao je zamjenik šerifa LAPD Alan Hamilton te dodao da trenutačno ne traže sumnjivca.

Ispred doma redatelja i njegove supruge skupili su se brojni prijatelji i znanci, a navodno su viđeni glumac Billy Crystal i komičar Larry David, autor serija “Seinfeld” i “Bez oduševljenja, molim”. Od glumca i redatelja te njegove supruge na društvenim mrežama opraštaju se mnogi, osim kolega iz industrije čak i političke figure kao što su Barack Obama, Nancy Pelosi i Kamala Harris. A tko je bio Rob Reiner? Legendarni glumac i redatelj bio je omiljen u Hollywoodu, bio je toliko voljen da su ga često spominjali u brojnim serijama i filmovima u kojima nije ni sudjelovao. Režirao je filmove kao što su “Spinal Tap”, koji je postao prototip žanra što fiktivne priče prikazuje kao da su dokumentarne, “Stand by Me” – koji je u zvijezde dignuo tada dječje glumce Wila Wheatona, Rivera Phoenixa i Coreya Feldmana, kultni klasik “The Princess Bride”, mnogima omiljeni hororac “Misery”, a nominaciju za nagradu Oscar dobila je njegova drama “Malo dobrih ljudi” u kojoj su glumili Tom Cruise, Jack Nicholson, Demi Moore i Kevin Bacon. Režirao je i hit komediju “Kada je Harry sreo Sally”, mnogima još uvijek omiljenu romantični film. Karijeru glumca započeo je još krajem 60-ih godina prošlog stoljeća, a proslavila ga je uloga u seriji “All in the Family”. Odradio je čak 182 epizode. Mogli smo ga vidjeti i u serijama kao što su “Bez oduševljenja, molim”, “Hannah Montana”, “30 Rock”, “New Girl”, a ove godine glumio je i u tri epizode megapopularne serije “The Bear”, u kojoj je utjelovio Alberta Schnura. Jedan kritičar opisao ga je kao granično prekvalificiranu gostujuću ulogu.

Ono što je zanimljivo i nevjerojatno romantično jest to da je Rob suprugu Michele upoznao dok je radio na filmu “Kada je Harry sreo Sally”. Zbog tog susreta čak je promijenio kraj filma, koji isprva nije trebao završiti sretno. – Trebalo je završiti tako da se vide godinama poslije, popričaju i onda se rastanu – rekao je Reiner. U to je vrijeme već godinama bio samac i nije bio siguran da će ikad više pronaći ljubav. Sve se promijenilo kada je upoznao Michele Singer, i to preko prijatelja Barryja Sonnenfelda, te ga je ona odmah privukla. Upravo zato Harry na Novu godinu Sally izjavljuje ljubav te se oni vjenčaju. Rob i Michele vjenčali su se 1989., godinu dana nakon što je film izašao, te su u braku dobili troje djece, Jakea, Nicka i Romy. Još prošle godine Reiner je kazao kako njihov brak traje toliko dugo jer su jedan drugom prijatelji. Michele je isto tako bila dio industrije Hollywooda, producentica, glumica i fotografkinja, te je čak bila nominirana za Emmy za dokumentarac “Albert Brooks: Defending My Life”. Danas bi Roba mnogi prozvali “nepo bebom” jer ovaj kreativac, rođen 1947. godine u Bronxu, nije bio iz obične obitelji. Njegov otac bio je Carl Reiner, scenarist, redatelj i producent kojeg smo mogli vidjeti, među ostalim, i u filmovima “Oceanovih 11” te dva iduća nastavka te franšize.

Na društvenim mrežama poznati se opraštaju od Roba i Michele. Glumac James Woods napisao je kako mu je redatelj bio dobar prijatelj iako su se razilazili oko politike (Rob se borio za prava LGBTQ+ prava te se deklarirao kao liberal, dok je Woods poznati konzervativac te veliki pristaša Donalda Trumpa, štoviše često ga brani u medijima i piše mu poruke podrške na društvenim mrežama). Glumac Elijah Wood, s druge strane, napisao je na X-u kako ga je prestravila vijest o smrti Reinera i njegove divne supruge. Od Reinera se oprostio i sin Johna Lennona, glazbenik Sean Ono Lennon, koji je napisao kako je bio “jedan od najvećih svih vremena”. Glumica Roseanne Barr također je zbog smrti Reinera i njegove supruge šokirana i prestravljena te je napisala kako je “njihova smrt travestija”. Iako mnogi detalji o ubojstvu redatelja i supruge još nisu poznati javnosti, slučaj se i dalje istražuje i vjerojatno će uskoro biti poznato još više činjenica.