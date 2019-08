Policija objavila fotografiju dilera s tjeralice, svi su primijetili samo jedno

Velška policija upozorila je tzv. internetske trolove da bi mogli biti kažnjeni zbog izrugivanja frizure dilera.

Naime, fotografija dilera koju je policija javno objavila izazvala je lavinu komentara. Više od 76 000 ljudi uključilo se u zbijanje šala na račun njegove proćelavosti. Policija je njegovu fotografiju objavila kako bi prikupila više informacija pomoću kojih bi ga laše pronašla, ali sve je otišlo u krivom smjeru.

- Tko mu je radio frizuru? Mojsije? - stoji u jednom od takvih komentara.

- Čini se da je i njegova kosa u bijegu - napisao je drugi Facebook korisnik.

Dvadesetjednogodišnjeg Jermainea Taylora policija traži jer je prekršio uvjetnu kaznu koja mu je određena nakon što je u zatvoru proveo tri godine zbog dilanja kokaina.

No umjesto da prikupe kvalitetne informacije za njegovo pronalaženje, policija je dobila samo tisuće komentara u kojima se građani šale s Taylorovom neobičnom frizurom, no njima ipak nije bilo nimalo do šale.

- Molim vas prisjetite se da uznemiravanje, prijetnje i vrijeđanje ljudi na društvenim mrežama može značiti kršenje zakona. Naš savjet je da budete pažljivi u komunikaciji na društvenim mrežama kao što biste bili u bilo kojoj drugoj vrsti komunikacije. Ako napišete o nekome nešto jako uvredljivo ili na neki drugi način neprikladnog karaktera, možete postati predmet istrage policije - poručili su iz policije i izazvali stotine novih šala na račun upravo njihove objave.

- Već ste izgubili jednog kriminalca, pripazite na svoju kosu - stoji u jednom od takvih podrugljivih komentara, prenosi Metro.