PUCNJAVA U ŠUŠNJEVCIMA

Policija o ubojstvu Zorana Grgića: Kratko ga je verbalno napao te potom u njega ispalio više hitaca u tijelo

Screenshot
Autor
Vedran Balen
24.09.2025.
u 11:56

Imamo neka nagađanja, ali nisu jasno poznati motivi, kaže policija

Sinoć je u Šušnjevcima kod Slavonskog Broda ubijen Zoran Grgić (62), bivši član saborskog Vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih službi i ugledni stručnjak za sigurnosni sustav.

Policija je danas priopćila da je u tijeku kriminalističko istraživanje u cilju utvrđivanja važnih činjenica i okolnosti navedenog događaja, a povodom toga drže i konferenciju za medije. Kako navode jučer oko 18 sati, došlo je do pucnjave na području Šušnjevaca u kojoj je 61-godišnjak ozlijeđen iz vatrenog oružja, a potom je od zadobivenih ozljeda preminuo. Brzom intervencijom policije pronađen je i uhićen 33-godišnjak, a potom su uhićene još dvije osobe u dobi od 25 i 39.

- Dana 23. rujna oko 18 sati 33-godišnji muškarac svojim osobnim vozilom je prolazio kroz mjesto Šušnjevci te je na cesti uočio drugo vozilo kojim je upravljao 61-godišnji muškarac kojeg on poznaje od ranije, te u namjeri da ga zaustavi, okrenuo je svoje vozilo, pošao za njim, signalizirao mu da stane, a kako ovaj to nije htio, udario je u njegovo vozilo, izašao van, kratko ga verbalno napao te ga onda usmrtio pištoljem s više hitaca u tijelo da bi se nakon toga udaljio s mjesta događaja  - rekao je voditelj Službe kriminalističke policije Dražen Puljko. Kazao je kako su osim njega uhićene još dvije osobe koje se dovode u vezi s kaznenim djelom, no njihovu ulogu još moraju razjasniti. - Onda ćemo vidjeti postoje li elementi za kaznenu prijavu - rekao je. Upitan je i o motivu ubojstva. 

 - Imamo neka nagađanja, ali nisu jasno poznati motivi - rekao je te dodao kako je osumnjičeni od prije poznat policiji. Muškarac osumnjičen za ubojstvo nije imao dozvolu za nošenje oružja. 

Ubojstvo kraj Slavonskog Broda: Policija uhitila jednu osobu
1/9
Ključne riječi
ubojstvo zoran grgić

