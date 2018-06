Medved: Odbacujem s gnušanjem primisao da se tu radilo o prijetnji

Ministar branitelja Tomo Medved za N1 televiziju prokomentirao je najnoviji slučaj nakon što je portal Index.hr objavio razgovor razgovor tajnika ministarstva i bivšeg vozača u ministarstvu branitelja.

"Razloga nema za ovakvu komunikaciju. I ja bih to volio pitati novinare. Zvao sam ih zato što su oni krenuli prema meni", započeo je s pogledom na događaj od prije par dana kada je novinara Vojislava Mazzocca zvao i po tvrdnjama novinara prijetio, zbog čega je Mazzocco prijavio ministra.

"Odbacujem s gnušanjem primisao da se tu radilo o prijetnji", rekao je Medved

Potvrdio je priču da je vozač doživio prometnu nesreću te da zato nije više vozio u ministarstvu.

"Ministarstvo je pokazalo razumijevanje u kojoj se nalazi dotični te mu je jedan djelatnik ministarstva uputio poziv kako bi vidio može li zaposliti vozača u ministarstvu", komentirao je možebitnu pristranost pri zapošljavanju, ali Medved tu nije vidio ništa upitno, prebacivši odgovornost na vozača, zapitavši se "zašto ima potrebu snimati razgovor".

Medved je u novu aferu s prijetnjama ušao navodno prijeteći bivšem vozaču, koji je sve ispričao novinaru portala index.hr, upravo onom kojem je prijetio prošli tjedan, a koji je u nedjelju prijavio ministra Medveda zbog prijetnji, da bi danas saznao da je prijava u policiji izgubljena.

Ovaj slučaj komentirao je i bivši ministar branitelja, Predrag Matić. Na opasku kako dugo poznaje ministra te je li takav bio i prije, odgovorio je izravno.

"Ne bih se spuštao na osobnu razinu. Šator ga je instalirao za ministra, puno toga to govori", rekao je Matić koji je potvrdio da zna bivšeg vozača. "Da, ja sam ga i zaposlio, dijete je poginulog hrvatskog branitelja, molila me udruga udovica da ga zaposlim i bila je prilika. Bio je to honorarni posao, i zaposlen je u Ministarstvu branitelja dok sam ja bio ministar", doda je bivši ministar koji je odgovorio i nekim veteranskim udrugama koje ne podržavaju što je novinar prijavio ministra.

"Te udruge djeluju na daljinski upravljač HDZ-a i brane lik i djelo koga god treba. Za malo novaca. Što bi rekao njihov bog, za Judine škude će svašta napraviti", oštar je bio Matić prije nego je zaključio kako bi Plenković trebao razrješiti ministra, ali se, kaže Matić, boji "šatoraša".

Potvrda na kraju ipak nađena - novinar može doći po nju, ali...s 20 kn biljega

Index je u međuvremenu objavio kako je njihov novinar poslao službeni zahtjev u kojemu je zatražio zapisnik, a oko 13:30 policijski službenik ga je nazvao i rekao da su sve pronašli te da može doći po potvrdu. S 20 kuna biljega.