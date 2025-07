Policija ima važnu poruku za građane koji idu na koncert: 'Ako su djeca premala, fotografirajte ih. Sve će se snimati'

Andrija Dražetić iz Službe prevencije u Ministarstvu unutarnjih poslova, otkrio je detalje priprema za sutrašnji koncert Marka Perkovića Thompsona u Zagrebu. "Vozila parkirajte na dozvoljenim mjestima i ne ostavljajte u njima ništa vrijedno da ne ostanete bez toga. Slušajte upute policije i odgovornih osoba, a najbitnije - oboružajte se strpljenjem", rekao je Dražetić za N1.

"Da bi se razišla tolika masa ljudi, potrebno je slušati policiju. Također, ako ste konzumirali alkohol, nemojte voziti", dodao je.

Na koncertu će biti i roditelji s djecom, kako još malom, tako i nešto većom, ali maloljetnom. "Neka vam djeca budu cijelo vrijeme pod nadzorom. Poželjno je da djeca znaju osobne podatke i imaju ih uz sebe. Ako su djeca premala, fotografirajte ih, da se zna kako su odjevena i uz njih neka budu podaci za kontakt. U slučaju da dođe do nestanka djeteta, idite do prvog policijskog službenika i obavijestite ga o tome", poručio je.

Na Thompsonov koncert dolazi sin zbog čijeg se zdravlja povukao iz javnosti: 'Njegova želja je meni zapovijed' Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

"Sve će se snimati i pozivam da se ne unose simboli i predmeti koji nisu dozvoljeni. Pirotehnika je zabranjena i poduzet će se sve mjere i radnje da to spriječimo. Ako pokušate aktivirati topovski udar ili petardu, zbog mase ljudi može doći do ozljeđivanja i zato je to strogo zabranjeno te će se sankcionirati, ako se dogodi", zaključio je Dražetić.

Više o svemu čitajte OVDJE.