Poklanjanjem u Njemačkoj riskira se pozamašna kazna: Može doseći i do 5000 eura

Poklanjanje raznih predmeta česta je praksa u Njemačkoj. Ljudi, naime, predmete ostavljaju ispred zgrada s natpisom "Za poklon", no time riskiraju pozamašnu kaznu. Poklanjanje besplatnih stvari, prenosi Fenix magazin, zabranjeno je na javnim mjestima i smatra se nekontroliranim odlaganjem otpada.

Udruga komunalnih poduzeća objasnila je da općinski regulatorni uredi kutije mogu promatrati kao divlje deponije smeća čim se nađu na javnom prostoru. Poseban problem nastaje kada nitko ne želi preuzeti besplatne predmete pa oni danima stoje na ulici. Rješenje može biti ostavljanje darova na privatnom posjedu ili na vlastitoj prozorskoj dasci.

Što se tiče iznosa kazni, oni variraju te iznose čak i do 5000 eura. Posuđe, lonci, odjevni predmeti mogu značiti kaznu do 200 eura, tekućine poput ostataka boje ili sredstva za pranje posuđa također građane mogu koštati do 200 eura, mali pojedinačni predmeti kao što su radio, stolica ili košara mogu građane koštati i do 250 eura kazne, predmeti s oštrim rubovima do 300 eura, nekoliko predmeta težih od dva kilograma do 1500 eura, a za elektroničke uređaje kazna može biti i do 5000 eura.

Predmeti koji su štetni za mlade ne smiju se poklanjati, a knjige i odjeću uvijek se može donirati i odložiti na za to predviđena mjesta.

