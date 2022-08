Stvaranje zaliha za hitne slučajeve: Nijemci sastavili popis predmeta korisnih u slučaju nestanka struje

Opskrba strujom u Njemačkoj do sada se smatrala relativno sigurnom, no ne može se sa sigurnošću tvrditi da plinska kriza neće dovesti do nestašice struje. Do višednevnog nestanka mogu dovesti i, primjerice, oluja i obilne padaline koje bi mogle oštetiti dalekovode. Nestanak usred zime mogao bi biti potencijalno opasan pa je Savezni ured za kontrolu katastrofa preporučio stvaranje zaliha za hitne slučajeve.

Na popisu stvari koje treba imati u slučaju nestanka struje nalazi se radio s baterijskim napajanjem koji pomaže u informiranju i omogućuje praćenje važnih obavijesti i informacija od nadležnih tijela, prenosi Fenix magazin.

Korisno je imati i štednjak za kampiranje na kojem bi mogli kuhati, a alternativa su vrtni ili stolni roštilj koji bi se mogli koristiti samo na otvorenom prostoru.

Sljedeća je svjetiljka koja bi trebala biti na baterije ili solarnu energiju. Ovisno o odabranom modelu, potrebno je imati i rezervne baterije. Dobro je imati i svijeće te šibice ili upaljače pri ruci. Napunjene rezervne baterije, punjači baterija na solarni pogon ili akumulatori mogu vam, također, pomoći da pametni telefoni i prijenosna računala rade.

U slučaju nemogućnosti grijanja, potrebno je imati toplu odjeću i prekrivače, a dobar izbor može biti i termofor. Važno je imati i gotovinu s obzirom na to da ni bankomati neće raditi u slučaju nestanka struje.

