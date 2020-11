Trumpova kampanja okončana neviđenim gafom: Okupljeni ostali u nevjerici

Donald Trump jučer je na Twitteru obavijestio javnost o zakazanoj konferenciji s odvjetnicima u Four Seasons hotelu u Philadelphiji, čine je najavio obraćanje o navodnim prevarama u biračkim glasovima.

"Velika pressica s odvjetnicima u Four Seasonsu u Philadelphiji”, tvitao je američki predsjednik.

Nakon njegove najave oglasili su se iz Four Seasonsa, jednog od luksuznijih lanaca hotela na svijetu i kazali kako nikakva Trumpova press konferencija nije zakazana. Uskoro se oglasio i sam Trump i kazao kako je zapravo konferencija u “Four Seasons Landscapingu”, a zbunjeni novinari mahom su guglali gdje se točno trebaju pojaviti.

Naime, ispostavilo se da je netko iz Trumpovog tima grubo pogriješio i umjesto rezerviranja luksuznog hotela Four Seasons, rezervirali su dućan za vrtlarstvo u predgrađu Philadelphije, Four Seasons Landscaping, koji se nalazi između krematorija i sex shopa.

Kako bi pokušali prikriti pogrešku, nisu imali drugog izbora nego se pojaviti na zakazanoj lokaciji i glumiti da je sve u redu.

I could write jokes for 800 years and I'd never think of something funnier than Trump booking the Four Seasons for his big presser, and it turning out to be the Four Seasons Total Landscaping parking lot between a dildo store and a crematorium. pic.twitter.com/P45HV1daD9