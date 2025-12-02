Naši Portali
NEVJEROJATAN DOBITAK

Pogođen Eurojackpot, netko je večeras bogatiji za 23,5 milijuna eura

Njema?ka: Nove promjene u Eurojackpotu
Foto: Monika Skolimowska/DPA
VL
Autor
Večernji.hr
02.12.2025.
u 23:46

Sljedeće izvlačenje Eurojackpota zakazano je za petak, 05.12.2025.

U 96. kolu popularne igre Eurojackpot izvučeni su brojevi 14, 30, 34, 35, 40 – 4, 6, a upravo su oni donijeli nevjerojatan dobitak sretnom igraču iz Danske u iznosu od 23.537.055,10 eura.

Sljedeće izvlačenje Eurojackpota zakazano je za petak, 05.12.2025., kada će glavni dobitak iznositi 10.000.000,00 eura.

Ključne riječi
dobitnik milijuni sretnik Eurojackpot

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Kupnja