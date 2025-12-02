Pogođen Eurojackpot, netko je večeras bogatiji za 23,5 milijuna eura

U 96. kolu popularne igre Eurojackpot izvučeni su brojevi 14, 30, 34, 35, 40 – 4, 6, a upravo su oni donijeli nevjerojatan dobitak sretnom igraču iz Danske u iznosu od 23.537.055,10 eura.

Sljedeće izvlačenje Eurojackpota zakazano je za petak, 05.12.2025., kada će glavni dobitak iznositi 10.000.000,00 eura.