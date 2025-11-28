Netko u Hrvatskoj večeras je postao bogatiji za više od 170 tisuća eura, evo gdje ide dobitak

U 95. kolu igre Eurojackpot sreća je stigla u Metković. Izvučeni brojevi 12, 16, 35, 46, 50 - 3, 5 donijeli su igraču iz tog grada dobitak kategorije 5 u iznosu od 170.605,40 eura.

Dobitni listić uplaćen je na prodajnom mjestu Tvir Rebić, na adresi Kneza Branimira 27, Metković. Na listiću su bile odigrane tri kombinacije Eurojackpota, bez dodatne igre Joker, uz ukupnu uplatu od 6 eura.

Sljedeće izvlačenje Eurojackpota održat će se u utorak, 2. prosinca 2025., a glavni dobitak iznosi čak 22 milijuna eura.