Podstanari u godinu i pol platili samo pet eura najamnine: 'Kupi sto žohara i pusti ih u stan'

Što kada stan iznajmite bez problema, no situacija završi kao pravna noćna mora? Korisniku Reddita dogodila se upravo ova situacija pa se za pomoć i savjete okrenuo toj društvenoj mreži. “Kako izbaciti podstanare koji ne plaćaju godinu i pol?”, pitao je i objasnio situaciju- “Sudski postupak, privatna tužba je pokrenut u 12. mj, došlo je do rješenja zbog odluke no oni se izvlače I dobiju još priliku 3x da dobiju obavijesti o rješenju ako se žele tužiti, to je još 15 dana” te dodao da je od podstanara dobio svega pet eura. "Planiram se useliti unutra s prijateljem dok ne odu," kaže stanodavac, naglašavajući da neće biti fizičkih sukoba, već će sve dokumentirati kamerom. Ova situacija, nažalost, nije rijetkost – mnogi vlasnici nekretnina suočavaju se s teškoćama kada pokušaju zakonski zaštititi svoj posjed od neplatiša koji poznaju sve rupe u sustavu.

“Meni nisu plaćali dva miseca pa sam ih jednu noć u 2 ujutro poizbaca iz stana, još i partijali laganini skinuo vrata u dvi sekunde i ajmo ća, briga me diš spavati i kud ćeš, blago se odlučilo ušmrkavati kod mene, e neće moći”, podijelio je svoje iskustvo jedan komentator, što su ostali pohvalili- “Bravo stari tako se to radi.” Drugi upozoravaju da uletavanje u stan, ukoliko je pod ugovorom o najmu, nije baš sukladno zakonu. “Ako postoji ugovor o najmu, a postoji s obzirom na sudski spor, nema pravo ometati posjed najmoprimca, bez obzira sto je vlasnik. Useljavanje s frendom, mijenjanje brave, sve je to ometanje posjeda. S druge strane, može promijeniti bravu i istovariti mu stvari van i biti otvoren tužbi od strane najmoprimca za ometanje posjeda”, ističe jedan komentar, dok drugi zaključuje “Legalnim putem ne možeš nikoga izbaciti. Uđi unutra, izbaci stvari, promijeni bravu i ništa ti ne mogu, tvoje je.”

Neki su predložili i kreativna rješenja- “Ma muka božja, zbog ovog ne stavljam stan u najam. Makni im vrata, isključi struju i vodu, kupi 100 žohara (oni veliki sa kojima se hrane agame) i pusti ih u stan dok ih nema”, ili “Kad ih nema u stanu, našpricaj sve površine suzavcem, namaži pod lubrikantom. Napravi to par puta tjedno.” Malo ekstremniji prijedlog dao je jedan korisnik koji je napisao: “Bio ujak u sličnoj situaciji. Odvjetnik je preporučio zazidat im vrata. Doslovno. 10 cigli i zdravo. Najgore šta se može dogoditi je da ti opale kaznu za ilegalnu gradnju. Nit im ulaziš u stan, nit mjenjaš brave, ništa. Glupa ideja, ali isprobano funkcionira.” Jedna od ideja bila je i “Skini vrata od stana i odnesi ih negdje na popravak. Neće htjeti dugo biti u stanu bez vrata” na što je stanodavac u problemima odgovorio- “Skinuo sam, stavili su nova, svoja.”

Neki su se komentari čudili izrazito nepovoljnim legalnim uvjetima za stanodavce: “Što ti ugovori nemaju stavke kojima se upravo štite vlasnici u slučaju da najmoprimac ne plaća najam? To mi evo na prvu zvuči nešto što bih kao prvo gledao staviti u ugovor da iznajmljujem”, no oni s malo više iskustva saželi su priču u jednostavan odgovor- “Nemaju, jer trenutno hrvatsko zakonodavstvo nije naklonjeno interesima vlasnika, te stoga nema temelja za takve stavke. Mogu biti napisane, što god te stavke bile, no ako ti najmoprimac ostaje u posjedu i ne želi van i dalje si u istom problemu.”