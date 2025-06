Osam eura za limenku Cole u trgovini, 25 eura za obrok?! Turist ostao šokiran hrvatskim cijenama: 'Dobro su te oderali'

Inflacija i visoke cijene Hrvatima nisu novost, već dio svakodnevice. No s tom činjenicom počinju se polako upoznavati i turisti. “Znao sam da neće biti baš jeftino – ne očekuješ cijene kao u istočnoj Europi – pa sam pretpostavljao da će biti negdje između Italije i Španjolske, ali svakako ne kao u Portugalu. Svi su gradovi jako turistički. Ali, kako sam se samo prevario. Hrana i piće ovdje su nevjerojatno skupi”, podijelio je jedan njemački turist na Redditu, dodao da mu ni jedan obrok nije koštao ispod 25 eura po osobi i istaknuo najšokantniju činjenicu- tvrdi da je u jednoj trgovini limenku Coca Cole platio nevjerojatnih osam eura!

“Ispričavam se na izravnosti, ali ako si platio 8 eura za limenku Coca-Cole, to je isključivo zbog tvoje vlastite neinformiranosti kao turista. Prodavač je bacio mamac, a ti si ga uhvatio. Nisi to morao platiti, pogotovo kad se uzme u obzir da bi u restoranu u centru grada platio upola manje”, istaknuo je jedan korisnik i nastavio “da, Hrvatska je postala jako skupa – kako za turiste, tako i za domaće – ali čini mi se da nisi napravio ono što bi svaki odgovoran turist trebao: malo istražiti kako izbjeći prevare i nepotrebne troškove. Obrok od 25 eura po osobi danas je zapravo sasvim razuman, ne vidim zašto bi to bio problem. Vidio sam i puno gore”, te dodao da Hrvatska ima i prihvatljive cijene, ali moraš znati gdje ih tražiti.

Većina komentara slažu se s tim stavom, priznaju inflaciju i skupe cijene na obali, no upozoravaju da cijene nisu svugdje iste: “Žao mi je zbog tvog lošeg iskustva, zvuči kao da su te stvarno dobro oderali. S druge strane, prošli tjedan sam sa suprugom otišao na ručak u nasumični restoran usred Splita (najveći grad na obali i jedno od najturističkijih mjesta), i evo kako su izgledale cijene. Ja sam jeo obraze grdobine i platio ih 13,50 eura – to je ujedno bilo jedno od skupljih jela na jelovniku. Iskreno, ne znam otkud tebi te cijene. Znam da su cijene u Hrvatskoj dosegle ili čak prešle razinu Italije, ali ako sjediš u restoranu usred glavnog trga... da, naravno da ćeš platiti više nego u restoranu par ulica dalje.”

Mnogi komentari nastavili su isticati slabu pripremljenost i nesvjesnost ovog turista: “Nijemci još uvijek imaju tu predodžbu da je sve što je južnije automatski jeftino. Iznenade se kad pređu granicu i vide da su zemlje koje su se nekoć smatrale „zabiti“ Europske unije napredovale – i posljedično tome, podigle cijene. Obrok od 25 eura u Njemačkoj nije ništa neuobičajeno, osim ako svaki dan jedeš pizzu ili kebab. Bilo koji restoran koji poslužuje meso ima slične cijene. Govorimo o restoranima srednje kategorije, ne o luksuznim, ali isto tako ne ni o fast food kioscima”, istaknuo je jedan korisnik te dodao i osobno iskustvo s njemačkim ugostiteljstvom- “Jučer sam, primjerice, u nekoj zabiti u Pfalzu, mjestu koje su i vukovi zaboravili, platio svinjske medaljone u umaku od gljiva s pomfritom 23 eura. Tako da stvarno ne razumijem to iznenađenje. U Njemačkoj sam svaki tjedan i rijetko kad platim manje od 50 eura za dvoje ljudi ako jedemo nešto konkretno. I na kraju – imaš internet, sad si našao Reddit da se izjadaš, ali kako to da nisi prije puta malo istražio gdje jesti i gdje kupiti piće?”

“Dobro došao u Hrvatsku, gdje, prema riječima naše bivše predsjednice gospođe Kitarović, svi radimo od kuće za prosječnu plaću od 8000 eura mjesečno. I ljudi su to počeli vjerovati. Ili barem – trgovci jesu”, našalio se jedan korisnik, no drugi hrvatskom turizmu daju mračne prognoze: “Hrvatska si sama kopa grob. Cijene su toliko prenapuhane da ih lokalno stanovništvo više ne može priuštiti, pa turizam gotovo u potpunosti ovisi o stranim gostima. Mnogi lokalci pokušavaju u tri ljetna mjeseca zaraditi dovoljno da prežive cijelu godinu – i to uglavnom kroz smještaj i ugostiteljstvo, jer osim mora, rijetko što drugo se ističe kao turistička ponuda.”