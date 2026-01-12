Hrvat s plaćom od 1100 eura priznao da razmišlja o bijegu iz Zagreba pa pitao za savjete: 'Osijek mi se čini idealnim'

Zagreb, najveći hrvatski grad, u posljednje vrijeme sve češće izaziva dvojbe kod mladih radnika. Visoke cijene stanova, prometne gužve i stalni stres često tjeraju ljude da razmišljaju o preseljenju u manje gradove, gdje je život jednostavniji i troškovi niži. Jedan korisnik Reddita, koji je odlučio ostati anoniman, otvoreno je podijelio svoje dileme oko preseljenja u neki drugi grad kao što je Osijek i tražio savjete od ljudi koji tamo žive ili su već prošli sličan put. U svojoj objavi napisao je da radi kao njegovatelj u Zagrebu, s plaćom od oko 1100 eura. Iako ta svota nije mala, kako navodi, u glavnom gradu praktično nije dovoljna za samostalan život. Zbog visokih stanarina trenutno živi kod roditelja, a najam garsonijere u "poluraspadnutom stanju" košta oko 600 eura, što mu jednostavno nije prihvatljivo. Uz to, svakodnevno gubi sate u prometnim gužvama, što mu, kako kaže, "pojede volju za životom".

U potrazi za realnijom i mirnijom svakodnevicom, razmišlja o preseljenju u Osijek, gdje troškovi života i stanovanja izgledaju značajno niži, a tempo života opušteniji. Zanimalo ga je nekoliko ključnih stvari: koliko je realno naći posao njegovatelja u Osijeku i okolici, kakve su mogućnosti za poslove "svaštarenja" u građevini, skladištima ili dostavi, postoji li mogućnost honorarnih ili povremenih poslova za dodatni prihod te koliko zapravo koštaju stanovi za najam. Cilj mu je, kako navodi, napokon se osamostaliti, odseliti od roditelja i imati miran život, a pritom ne završiti mjesec "s nula na računu".

Korisnici Reddita koji žive ili su živjeli u Osijeku dali su raznovrsne, ali vrijedne savjete. Mnogi ističu da je Osijek grad "po mjeri čovjeka" i da je znatno mirniji i lakše prohodan od Zagreba. Jedan korisnik, koji je živio u Zagrebu, Osijeku i Splitu, napisao je: "Osijek je daleko najbolji grad za život, ako možeš naći posao… gustoća je niska, problema s prometom praktički nema, a i mjesta za izlazak ima dovoljno jer je studentski grad". Ipak, ističu da troškovi života nisu dramatično niži nego u Zagrebu, osim što je stanarina znatno povoljnija. Drugi komentatori naglašavaju da je važno imati auto ako se želi raditi u okolnim mjestima poput Vinkovaca, Vukovara ili Đakova, dok se u samom gradu sve nalazi na 15-ak minuta vožnje biciklom ili javnim prijevozom.

Što se tiče posla, mišljenja su podijeljena. Nekoliko korisnika napominje da je zanimanje njegovatelja deficitarno i u Hrvatskoj, ali osobito u Njemačkoj, te da postoji mogućnost dodatnih honorarnih ili sezonskih poslova. Mnogi komentatori sugeriraju da, ako nije moguće kvalitetno živjeti i napredovati u Hrvatskoj s trenutnom plaćom, razmisliti o preseljenju u inozemstvo, primjerice u Njemačku ili Austriju, gdje je zanimanje njegovatelja deficitarno, plaće su veće, a prilike za dodatni rad i profesionalni razvoj brojnije. Jedan od komentatora savjetuje: "Dok živiš s roditeljima si ok u Hrvatskoj, ali čim kreneš plaćati stanarine, počinješ životariti… bolji dugoročni izlaz je bolji posao, a ne samo ušteda na stanarini". Neki korisnici upozoravaju da život u Osijeku ipak nije bajka: "Ako nemaš svoju nekretninu, kreću borbe s rentanjem… iako promet nije toliki problem kao u Zagrebu, gužve se ipak povećavaju". S druge strane, mnogi hvale kvalitetu života u gradu, tvrdeći da je Osijek idealan za osamostaljivanje i za obitelj, a jedan korisnik ističe da je preseljenje u Osijek za njega bila "najbolja odluka ikad". Sve u svemu, komentari ukazuju na to da preseljenje iz Zagreba u Osijek može donijeti mirniji život i niže troškove stanovanja, ali da je ključ uspjeha pronalazak stabilnog i dobro plaćenog posla, bilo u struci, bilo kroz dodatne honorarne aktivnosti.