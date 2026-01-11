Obitelj iz SAD-a s prihodom od 3600 € planira povratak: Hrvati im poručili što ih čeka ovdje

Sve je više Hrvata i njihovih obitelji koji razmišljaju o povratku u domovinu nakon godina života u inozemstvu. Jedan korisnik Reddita nedavno je podijelio svoja razmišljanja o mogućem povratku iz SAD-a u Hrvatsku, tražeći savjete od zajednice za mlade obitelji koje se odlučuju na sličan korak. Kako navodi u objavi, on i njegova supruga razmišljaju o preseljenju u Hrvatsku sa svojim šestogodišnjim djetetom. "Moja obitelj i ja razmišljamo (dobrano) o povratku u HR. Trenutno živimo u SAD-u, supruga i dijete su s američkom putovnicom; ja sam green card holder, s hrv putovnicom", piše korisnik. Dodaje da supruga ne govori puno hrvatski, iako razumije, dok njihovo dijete govori na razini svog uzrasta. Glavni razlog razmišljanja o povratku, kako objašnjava, jest udaljenost od obitelji u SAD-u. "Obje strane obitelji su nam dosta daleko, taj faktor nam je dosadio, te gledamo koje su nam opcije", navodi. Osim obiteljskih razloga, zanima ga i praktična strana preseljenja - od visine plaća i cijena stanova, preko uvjeta za dobivanje kredita, do izbora gradova s dobrim školama, vrtićima i razvijenim tržištem rada. Korisnik je objasnio i svoju financijsku situaciju: mjesečni prihod bi za početak iznosio 3600 eura dok ne pronađe stalni posao, a plan je automobil kojeg posjeduju povesti sa sobom. "Automobil je otplaćen, te bismo ga uveli s nama", dodaje. U svojoj objavi poziva sve koji su u sličnoj situaciji ili imaju iskustva s povratkom iz inozemstva da podijele svoje savjete. "Cijenio bih bilo kakav input, znam da vas ima u sličnoj situaciji", zaključuje.

U komentarima su brojni korisnici dali konkretne savjete i iskustva za obitelji koje razmišljaju o povratku u Hrvatsku. Mnogi preporučuju da se ne uvozi automobil i veći namještaj, jer se sve što je potrebno lako može kupiti u zemlji, a uvoz može značajno poskupiti cijeli proces. Jedan povratnik iz Njemačke podsjetio je da supruga i djeca bez problema mogu riješiti vize i državljanstvo te da djeca do 18. godine imaju pravo na besplatno zdravstveno osiguranje ako idu na fakultet. Drugi su podijelili svoja iskustva, ističući kako su se nakon godina života u SAD-u ili Njemačkoj vratili u Hrvatsku i da nikada nisu požalili, ali napominju da je važno imati stabilan izvor prihoda. Korisnici su također dali praktične informacije o životu u Hrvatskoj: prosječna plaća u Zagrebu je oko 1.350 eura, stanarina može iznositi i do 70% plaće ovisno o lokaciji, a cijena kvadrata u glavnom gradu kreće se od 4.000 eura na više. Preporučuju i da se prije preseljenja istraže uvjeti kreditiranja i troškovi života, te sugeriraju gradove poput Varaždina, Samobora ili Svete Nedelje kao dobre opcije za mlade obitelji.

Korisnik je kasnije u komentarima detaljnije objasnio svoju trenutnu situaciju i razloge za potencijalni povratak u Hrvatsku. Obitelj trenutno živi u SAD-u, a prihod supruge iznosi 3.600 eura mjesečno, neoporezivo, što bi im pružalo financijsku sigurnost prilikom preseljenja. Istaknuo je da kvalitetu života u SAD-u trenutno smatra niskom, zbog neurednih ulica, slabije infrastrukture i loših uvjeta u lokalnoj zajednici, usporedivši ih s manjim i zapostavljenim mjestima u Hrvatskoj. "U životu svome od 30 i kusur godina nisam vidio toliku količinu smeća po ulicama. Od nerazvijene infrastrukture, u trg centrima kenjaju po kantama za smeće, voda im je uništena od spacex-a, slijevanja otpada s njiva, Itd, Itd.. online plaćanja ovdje ne postoje. Ugl, kvaliteta života je dosta loša gdje smo trenutno", opisao je. Auto kojim raspolažu, obiteljski Santa Fe iz 2020., nakon savjeta razmatra prodati i kupiti drugi u EU kako bi izbjegli komplikacije uvoza. Korisnik je također podijelio svoje planove i ambicije u Hrvatskoj – kao stručnjak za elektroniku, razmišlja o pokretanju STEM radionice za djecu, što je njegova strast i način da doprinese zajednici. Troškove života opisuje kao realne i planirane, naglašavajući da većinu primanja troše na školu, prehranu, kućanske potrepštine i osnovne račune, te da ne žive iznad svojih mogućnosti. Dodao je da je obitelj otvorena i za preseljenje u Slavoniju, gdje imaju obiteljske korijene, što dodatno utječe na odluku o povratku.