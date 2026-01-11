Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 116
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
EP RUKOMET 2026.
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
AMERIČKI SAN POSTAJE NOĆNA MORA

Obitelj iz SAD-a s prihodom od 3600 € planira povratak: Hrvati im poručili što ih čeka ovdje

Pixabay
Autor
Lorena Posavec
11.01.2026.
u 18:08

U komentarima su brojni korisnici dali konkretne savjete i iskustva za obitelji koje razmišljaju o povratku u Hrvatsku

Sve je više Hrvata i njihovih obitelji koji razmišljaju o povratku u domovinu nakon godina života u inozemstvu. Jedan korisnik Reddita nedavno je podijelio svoja razmišljanja o mogućem povratku iz SAD-a u Hrvatsku, tražeći savjete od zajednice za mlade obitelji koje se odlučuju na sličan korak. Kako navodi u objavi, on i njegova supruga razmišljaju o preseljenju u Hrvatsku sa svojim šestogodišnjim djetetom. "Moja obitelj i ja razmišljamo (dobrano) o povratku u HR. Trenutno živimo u SAD-u, supruga i dijete su s američkom putovnicom; ja sam green card holder, s hrv putovnicom", piše korisnik. Dodaje da supruga ne govori puno hrvatski, iako razumije, dok njihovo dijete govori na razini svog uzrasta. Glavni razlog razmišljanja o povratku, kako objašnjava, jest udaljenost od obitelji u SAD-u. "Obje strane obitelji su nam dosta daleko, taj faktor nam je dosadio, te gledamo koje su nam opcije", navodi. Osim obiteljskih razloga, zanima ga i praktična strana preseljenja - od visine plaća i cijena stanova, preko uvjeta za dobivanje kredita, do izbora gradova s dobrim školama, vrtićima i razvijenim tržištem rada. Korisnik je objasnio i svoju financijsku situaciju: mjesečni prihod bi za početak iznosio 3600 eura dok ne pronađe stalni posao, a plan je automobil kojeg posjeduju povesti sa sobom. "Automobil je otplaćen, te bismo ga uveli s nama", dodaje. U svojoj objavi poziva sve koji su u sličnoj situaciji ili imaju iskustva s povratkom iz inozemstva da podijele svoje savjete. "Cijenio bih bilo kakav input, znam da vas ima u sličnoj situaciji", zaključuje.

U komentarima su brojni korisnici dali konkretne savjete i iskustva za obitelji koje razmišljaju o povratku u Hrvatsku. Mnogi preporučuju da se ne uvozi automobil i veći namještaj, jer se sve što je potrebno lako može kupiti u zemlji, a uvoz može značajno poskupiti cijeli proces. Jedan povratnik iz Njemačke podsjetio je da supruga i djeca bez problema mogu riješiti vize i državljanstvo te da djeca do 18. godine imaju pravo na besplatno zdravstveno osiguranje ako idu na fakultet. Drugi su podijelili svoja iskustva, ističući kako su se nakon godina života u SAD-u ili Njemačkoj vratili u Hrvatsku i da nikada nisu požalili, ali napominju da je važno imati stabilan izvor prihoda. Korisnici su također dali praktične informacije o životu u Hrvatskoj: prosječna plaća u Zagrebu je oko 1.350 eura, stanarina može iznositi i do 70% plaće ovisno o lokaciji, a cijena kvadrata u glavnom gradu kreće se od 4.000 eura na više. Preporučuju i da se prije preseljenja istraže uvjeti kreditiranja i troškovi života, te sugeriraju gradove poput Varaždina, Samobora ili Svete Nedelje kao dobre opcije za mlade obitelji.

Korisnik je kasnije u komentarima detaljnije objasnio svoju trenutnu situaciju i razloge za potencijalni povratak u Hrvatsku. Obitelj trenutno živi u SAD-u, a prihod supruge iznosi 3.600 eura mjesečno, neoporezivo, što bi im pružalo financijsku sigurnost prilikom preseljenja. Istaknuo je da kvalitetu života u SAD-u trenutno smatra niskom, zbog neurednih ulica, slabije infrastrukture i loših uvjeta u lokalnoj zajednici, usporedivši ih s manjim i zapostavljenim mjestima u Hrvatskoj. "U životu svome od 30 i kusur godina nisam vidio toliku količinu smeća po ulicama. Od nerazvijene infrastrukture, u trg centrima kenjaju po kantama za smeće, voda im je uništena od spacex-a, slijevanja otpada s njiva, Itd, Itd.. online plaćanja ovdje ne postoje. Ugl, kvaliteta života je dosta loša gdje smo trenutno", opisao je. Auto kojim raspolažu, obiteljski Santa Fe iz 2020., nakon savjeta razmatra prodati i kupiti drugi u EU kako bi izbjegli komplikacije uvoza. Korisnik je također podijelio svoje planove i ambicije u Hrvatskoj – kao stručnjak za elektroniku, razmišlja o pokretanju STEM radionice za djecu, što je njegova strast i način da doprinese zajednici. Troškove života opisuje kao realne i planirane, naglašavajući da većinu primanja troše na školu, prehranu, kućanske potrepštine i osnovne račune, te da ne žive iznad svojih mogućnosti. Dodao je da je obitelj otvorena i za preseljenje u Slavoniju, gdje imaju obiteljske korijene, što dodatno utječe na odluku o povratku.
Ključne riječi
povratak Hrvata SAD preseljenje inozemstvo reddit

Komentara 4

Pogledaj Sve
ĐO
Đo
19:38 11.01.2026.

Sve zapadne zemlje su u dekadenciji i ekonomskom padu ako se ne vrate na pravi put propast će

SI
Sivooki
19:27 11.01.2026.

Samo ne u Zagreb...

Avatar MrRabbit
MrRabbit
19:18 11.01.2026.

"kenjaju po kantana"?!? Ahaha svašta

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!