Globalne tenzije su visoke, a mnogi strahuju zbog potencijalnog širenja nekog od aktualnih sukoba ili izbijanja većeg rata. S obzirom na to, pitali smo umjetnu inteligenciju na kojem bi se kontinentu, u slučaju izbijanja svjetskog rata, bilo najbolje naći. ChatGPT navodi kako "realno gledano ne postoji mjesto koje bi bilo potpuno sigurno, ali bi razlike u razini rizika među kontinentima bile ogromne." Njegov odgovor u nastavku prenosimo u cijelosti:

"Najbolje bi prošle one regije koje su geografski udaljene od velikih sila, nemaju mnogo strateških vojnih ciljeva i mogu se same prehraniti. U tom smislu, Australija i Oceanija se često navode kao najpovoljnija opcija, osobito Novi Zeland. Riječ je o području koje je fizički daleko od glavnih vojnih i političkih središta, s relativno malim brojem ciljeva koji bi imali smisla u globalnom sukobu. Uz to, zemlje tog dijela svijeta imaju stabilne političke sustave i dobru poljoprivrednu osnovu, što je ključno ako bi globalna trgovina bila ozbiljno poremećena.

Južna Amerika bi također mogla biti relativno pošteđena, posebno njezin južni dio. Kontinent je manje uključen u velike vojne saveze, a raspolaže obiljem prirodnih resursa i poljoprivrednog zemljišta. Ipak, stvarna sigurnost uvelike bi ovisila o konkretnoj državi, jer politička nestabilnost i slabija infrastruktura u nekim dijelovima mogu predstavljati velik problem u kriznim vremenima.

Europa i Azija bi, s druge strane, vrlo vjerojatno bile među najpogođenijima. Europa je gusto naseljena, strateški iznimno važna i snažno povezana vojnim savezima, zbog čega bi teško izbjegla izravan udar. Azija je već sada poprište brojnih napetosti, od Bliskog istoka do Istočne Azije, pa bi u slučaju globalnog rata gotovo sigurno bila jedno od glavnih žarišta sukoba.

Sjeverna Amerika, iako velika i resursima bogata, ne bi bila sigurno utočište jer predstavlja ključni vojni, politički i gospodarski centar svijeta, što je čini logičnom metom u velikom sukobu. Afrika bi u nekim dijelovima možda izbjegla direktna ratna djelovanja, ali bi se suočila s ozbiljnim posljedicama poput gladi, poremećaja opskrbe i pogoršanja postojećih sigurnosnih problema.

Sve u svemu, ako se pitanje svodi na to gdje bi šanse da se rat osjeti najmanje bile najveće, odgovor bi bio na udaljenim, politički stabilnim i prehrambeno samodostatnim područjima, daleko od velikih sila i glavnih prometnih i vojnih čvorišta", navodi ChatGPT.