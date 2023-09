Podravka okreće leđa uvozu i jača suradnju s domaćim kooperantima

– Poljoprivreda, a posebice povrtlarske kulture, u svim su planovima i strategijama Podravke i imat će još veće značenje u idućim godinama. Bilo je razdoblja kad im se nije toliko posvećivalo pažnje, više se orijentiralo na uvoz. No uvjerenje da će se najbolje i najjeftinije sirovine pronaći na tržištu završilo je iz dva razloga – više sile koja je pokazala da pretpostavke da se poljoprivredni proizvodi mogu brzo, lako i jednostavno uvesti više nisi točne, što nam je svima pokazao i COVID-19.

Klima kvari računicu

Drugi razlog za ovakav zaokret Podravke u odnosu prema poljoprivrednoj proizvodnji jesu i naše poslovne odluke i poslovni planovi koji su vrlo ambiciozni, a koji onda zahtijevaju i da imamo i kvalitetnu i dostupnu sirovinu, i relativno blizu, jer samo kontrolirajući i imajući sigurnost opskrbe možemo računati na rast proizvodnje naših gotovih proizvoda – kazala je predstavnica uprave Podravke Martina Dalić na susretu s proizvođačima i kooperantima Podravke u Koprivnici.

Ta računica, naglasila je, nije baš sasvim jednostavna jer očekivanja Podravke kvare i klimatske promjene. Zato se uprava odlučila na primjenu stare poslovice “uzdaj se u se i u svoje kljuse” te se u proizvodnji puno jasnije i čvršće pouzdaje u sebe. U posljednje dvije godine Podravka je puno uložila u navodnjavanje površina kojima raspolažu, a to je, dodala je Dalić, i potvrda da ozbiljno shvaćaju i suradnju sa svojim kooperantima kojima će biti pouzdan partner na kojega mogu računati, ugovarati s Podravkom i dalju proizvodnju, savjetovanje, sadnice i ostalo. Posebice se radi na daljem dizanju proizvodnje rajčice s kooperantima te paprike. Zato se u Kalniku pokraj Varaždina gradi nova tvornica za preradu rajčice vrijedna između 15 i 17 milijuna eura. Tvornica će biti dovršena idućeg proljeća kad kreće i pokusna proizvodnja rajčice, a prerađivat će i 3-4 puta više rajčice nego što se do sada proizvodilo u Istri, gdje i dalje računaju na kooperante i proširuju suradnju. A isto tako i na jaču proizvodnju na kontinentu koja je već probno krenula na oko 30 ha. Prinosi su bili relativno dobri pa iz Podravke računaju na godišnju proizvodnju industrijske rajčice na ukupno oko 300 ha. Sve su veće neizvjesnosti oko klimatskih promjena s kojima se poljoprivrednici moraju boriti, no alternativa je puno lošija, kazala je Dalić te najavila jače pregovore s kooperantima od jeseni u cilju povećanja prinosa. Kao najveća poljoprivredno-prehrambena industrija Podravka, istaknula je, mora imati dublju i čvršću povezanost s hrvatskom poljoprivredom.

Dalibor Kezele, direktor poljoprivrede u Podravci, kazao je kako je ova godina bila izuzetno teška i klimatski izazovna te nas je naučila kako se u nekim kulturama mora puno bolje upravljati rizicima. U tijeku je berba paprike “iz koje Podravka radi najbolji ajvar na svijetu”, i taj se drugi dio godine, ustvrdio je, pokazao puno bolji od onog prvog.

– Svjesni smo ove godine i vrlo teške situacije po pitanju žitarica, ali nadamo se da će se u idućem razdoblju tržište smiriti i stabilizirati jer to i nama onda daje veću sigurnost u otkupu, planiranju kooperantske proizvodnje i suradnje – i na kraju krajeva našim kooperantima daje i veću stabilnost u njihovu poslovanju. Ono što je dobro jest da je tržište industrijskog povrća u odnosu na žitarice u cjenovnom smislu puno sigurnije jer već unaprijed znamo što ćemo raditi u sljedećem razdoblju, a rajčica je – ustvrdio Kezele – i kultura budućnosti. Potrošnja u svijetu godišnje raste 2,5 do 3%. Smatra kako je udruživanje poljoprivrednika ključ efikasnije proizvodnje industrijskog povrća pa bi on udruživanje uveo i u zakon. Naravno, uspješne proizvodnje nema ni bez ulaganja u nove tehnologije, mehanizaciju i navodnjavanje.

Kooperant Podravke Dario Makovac iz OPG-a Dandi iz Savudrije za Podravku industrijsku rajčicu proizvodi od 1995. godine.

Siguran otkup i plaćanje

– Siguran otkup, sigurna cijena i redovno plaćanje najveći su adut koji mi daju najbolju motivaciju za suradnju s Podravkom – rekao je Makovac, ističući kako, međutim, proizvodnja bez navodnjavanja ne dolazi u obzir, a isto tako i učestala sadnja rajčice na istom zemljištu, nakon čega se gotovo nemoguće riješiti korova.

Božidar Plantak, koji se bavi proizvodnjom žitarica i graška za Podravku, kazao je da je cijena otkupa zagarantirana, a njegov je cilj da proizvede što više. – Cilj mi je i rajčica na 4-5 ha iduće godine – kazao je taj poljoprivrednik.

Mario Habijanec iz OPG-a Habi, koji proizvodi ciklu, rajčicu i grašak, zadovoljan je prinosima, a i podrškom koprivničkog diva u proizvodnji jer kooperantima osigurava i potrebnu mehanizaciju za sjetvu, vađenje, berbu, kao i savjetovanja za što uspješniju proizvodnju.