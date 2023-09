Vučković: Napravili smo sve što smo mogli u borbi protiv afričke svinjske kuge

suđenje mamićima

Silvio Marić: Dobio sam na ruke 80.000 eura dok sam igrao u Dinamu, bilo je toga još, ne sjećam se detalja

Silvio Marić u tri je navrata bio nogometaš Dinama, u razdoblju od 1992. do 1999., zatim od 2001. do 2003. i na koncu od 2005. do 2006. godine