Podmetnuo požar u sinagogi dok su vjernici bili unutra: Policija uhitila osumnjičenog. 'Ovo nije prvi takav napad'

BUJICE SE POJAVILE PRED ZORU

FOTO Velike poplave u Teksasu: Poginule su 24 osobe, traga se za još 23 djevojčice nestale u vodenoj stihiji

S obzirom na to da prognostičari najavljuju da će kiše biti još, Patrick je upozorio da se prijetnja mogućim bujičnim poplavama proteže od San Antonija do Waca u sljedećih 24 do 48 sati.