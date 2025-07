Aktivirana 3. faza regulacije u Zagrebu, policija poslala važan apel: 'Upalit ćemo sve rotirke'

Završio je koncert Marka Perkovića Thompsona na Hipodromu. Kako bi se što više olakšao razilazak, aktivirana je III. faza privremene prometne regulacije s ograničenjem prometa i na nekim prometnicamam i to Avenija Dubrovnik u cijeloj duljini, od rotora Remetinec do rotora Zapruđe, Jadranska avenija, u smjeru od petlje Lučko do rotora Remetinec, Jadranski most i Most mladosti, objavio je MUP. Policijske snage na terenu upalit će sve rotirke kako bi doprinijeli sigurnom razilasku posjetitelja.

Koncert Marka Perkovića Thompsona na Hipodromu

Upute za razilazak:

- ako ste u prilici, ostanite na zabavnom programu

- polako se raziđite, pazite jedni na druge, pogotovo na djecu

- slušajte upute policijskih službenika, redara i organizatora

- upute će biti na displejima o smjerovima i dinamici razilaska, za one koji žele odmah otići

- mi ćemo razvući snage

- nemojte na put umorni i nikako pod utjecajem alkohola

"Za nas koncert nije gotov sa zadnjom pjesmom, nego želimo da svi sretno stignu svojim domovima", poručili su iz policije.