Podijeljeni certifikati polaznicima Youth Business Camp Adria Zagreb poslovnog kampa za mlade

U prostorijama RIT Croatia održala se po treći put svečanost dodjele certifikata trećoj generaciji polaznika Youth Business Campa Adria Zagreb. Ovaj kamp namijenjen je polaznicima od 15 do 19 godina kojeg je ove godine pohađalo 15 tinejdžera, među kojima je bilo i 6 tinejdžera iz Ukrajine koji žive u Hrvatskoj.

Kroz 65 sati predavanja, cjelodnevni stručni izlet te mentorski program, polaznici su mogli čuti 26 različitih poslovnih tema koje su im dale smjerokaz za mogućnost otvaranja vlastitog poslovanja ili odabira studijskog programa. Osim polaznika iz Ukrajine, ovogodišnji polaznici bili su tinejdžeri American Academy iz Zagreba, Hotelijersko-turističke škole, 2.Ekonomske škole, V.Gimnazije, itd.

Kao i prethodnih godina tako i ove, predavači su renomirani praktičari, pojedinci koji dolaze iz različitih sektora i kompanija poput: Europske banke za obnovu i razvitak, Ernst and Young, Jamnice plus, L'Oreal Adria, Media Servisa, Hrvatskog telekoma, Privredne Banke Zagreb, Hrvatske pošte, Hyatt Regency, Poliklinike Terme Selce, ali i Primorsko-goranske županije, ureda Europskog parlamenta u Hrvatskoj, te odvjetničkih društva: Korper i partneri te Mamić Perić Reberski Rimac, samo su neki od predavača privatnog sektora.

Usvojena znanja polaznici su primijenili na razvoju plana vlastitog projekta koji su prezentirali zadnjeg dana održavanja kampa. Kao potvrda sudjelovanja, a u sklopu programa Share the Knowledge Share the experience, polaznicima je uručen certifikat World Innovation and Change Management Instituta iz Geneve.

Danijel Koletić, utemeljitelj i direktor franšiznog programa World entrepreneurship programa (Svjetski program poduzetništva za mlade) prigodom dodjele certifikata trećoj generaciji istaknuo je: ''Zahvalni smo što smo zahvaljujući sponzorima uspjeli u cijelosti ili djelomično nekim polaznicima osigurati stipendiju. Ponosan sam što smo uspjeli i ove godine mladima prenijeti znanja koja će ih pratiti do kraja godine. Nažalost, nacionalni kurikulum nedovoljno prati promjene i nije sklon dati opća znanja koja motiviraju mlade da pokrenu vlastiti posao. Nastavljamo i sljedeće godine s programom u namjeri inspiriranja poduzetništva.''

Tehničku i programsku potporu ovom programu pruža RIT Croatia, a programski su se pridružili predavači s Veleučilišta Edward Bernays, Visokog učilišta Algebra te Sveučilišta Vern. Youth Business Camp Adria Zagreb iduće godine održava se u terminu od 1.-12.srpnja 2024.godine.