Potresno svjedočenje na suđenju norveškom princu: 'Boljelo me, sve je i dalje u mom tijelu'

Započeo je drugi tjedan suđenja protiv Mariusa Borga Høibyja (29), najstarijeg sina norveške prijestolonasljednice Mette-Marit (52). Suđenje se usredotočuje na najozbiljnije optužbe u kaznenom slučaju. Je li Marius silovao ženu jedne noći u listopadu 2023. na Lofotskim otocima (sjeverna Norveška)? I to tijekom odmora sa svojim očuhom, prijestolonasljednikom Haakonom (52). Kraljevski potomak suočava se s optužbama za silovanje i napad na nekoliko žena. Ukupno 38 optužbi također uključuje obiteljsko nasilje, oštećenje imovine, prekršaje povezane s drogom i prometne prekršaje. Mariusu prijeti do 16 godina zatvora, a trenutno je u pritvoru. Budući da se navodno silovanje dogodilo na Lofotskim otocima, navodna žrtva se u norveškim medijima vodi pod nazivom "Žena s Lofota", piše Bild.

Na današnjem ročištu glavna pozornost bila je usmjerena na njezino svjedočenje. Pred državnim odvjetništvom žena je detaljno opisala trenutke kada je, kako tvrdi, shvatila da je Høiby imao spolni odnos s njom dok je spavala. "Ne razumijem kako netko može imati seks s osobom koja spava", izjavila je. Prisjetila se kako je te večeri bila vrlo umorna i jedva čekala otići u krevet. Prvo su imali spolni odnos uz pristanak, nakon čega je Høiby napustio sobu, a ona je zaspala. "Probudila sam se kad se vratio i dodirnuo me. Bio je mokar, sjećam se toga. Rekao mi je da se okupao. Onda smo ponovno legli zajedno". Nakon toga Høiby je ponovno izašao iz sobe, a ona je ponovno zaspala.

"Onda sam se probudila kad me dodirnuo. Ponovno smo imali seks. Ponovno je izašao; sjećam se da sam čula vrata. Kad sam se idući put probudila, shvatila sam da ima seks sa mnom", ispričala je. U nastavku svjedočenja opisala je osjećaj potpune dezorijentacije i šoka. "Bila sam kao u transu. Ležala sam zatvorenih očiju, bez ikakve reakcije. Kad sam se ponovno osvijestila, sve je već bilo gotovo. Ne znam koliko je trajalo", rekla je. Na pitanje tužiteljstva o fizičkim posljedicama, odgovorila je: "Bolilo je. Tijelo nije bilo spremno na to". Navela je i da je nakon događaja razvila teške traume. "Ako zatvorim oči, mogu čuti zvukove. Osjećam pokrete. Sve je i dalje u mom tijelu", dodala je pred sudom.

A court sketch shows Marius Borg Hoiby in the witness box in room 250 of the Oslo Courthouse, Oslo, Norway, February 5, 2026. NTB/Ane Hem/via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NORWAY OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN NORWAY Photo: Ane Hem/REUTERS Foto: Ane Hem/REUTERS

Tijekom dana sud je, bez prisutnosti javnosti i medija, prikazao i videosnimku koju je Høiby te noći snimio. Prošlotjedno ispitivanje Mariusa Borga Høibyja donijelo je kontroverznu obranu, u kojoj je pokušao opravdati svoje postupke navodnim dogovorima s partnericama. Izjavio je da su žene s kojima je bio ponekad umorne te mu dopuštale da "slobodno može nastaviti" čak i ako zaspu. "Ponekad nisam ni primijetio da su zaspale, ali postojao je taj dogovor", tvrdio je, opisujući općenito svoj intimni život, a ne referirajući se na konkretne žrtve. Tužiteljstvo ovu obranu smatra pokušajem normalizacije seksualnog nasilja nad osobama koje nisu u stanju dati pristanak. Suđenje će se nastaviti u narednim danima.